"تعليم بيشة" يستعد لافتتاح 56 مدرسة للطفولة المبكرة بتأهيل معلماتها

"الهاجري": حل أي معوقات لبدء الدراسة بها منذ أول يوم دراسي

تستعد إدارة التعليم بمحافظة بيشة لافتتاح 56 مبنى مدرسياً من المدارس المطبقة للطفولة المبكرة في عدد من مكاتب التعليم في بلقرن، تثليث، الأمواه، مركز خيبر، بتأهيل المعلمات للتدريس بهذه الفصول.

وحث مدير تعليم بيشة نايف الهاجري في اجتماعه برؤساء ورئيسات الأقسام المعنية بمتابعة العمل لافتتاح الفصول بالمدارس المحددة في هذه المرحلة على بذل كافة الجهود وحل أي معوقات حتى الوصول للجاهزية الكاملة لهذه المدارس، والتنسيق مع مديرات مكاتب التعليم لبدء الدراسة بها منذ أول يوم دراسي.

كما وجه "الهاجري" إدارة الإعلام التربوي بتنفيذ خطة إعلامية خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، موازية لخطة الاستعداد للعام الدراسي والاستفادة من كافة وسائل التواصل الاجتماعي وشركاء النجاح في الصحف والقنوات الإعلامية ليكون الجميع من أولياء أمور ومجتمع وإعلام وإدارة شركاء في تحقيق إستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

ومدارس الطفولة المبكرة المعتمدة في المرحلة الأولى للعام الدراسي 1440 / 1441هـ في تعليم بيشة والتي ستقوم فيها المعلمات بتدريس الصفوف الأولية جاءت على النحو التالي:

في مكتب تعليم البشائر

ابتدائية آل حبة

ابتدائية البشائر الثالثة

ابتدائية البشائر الأولى

ابتدائية حليل

ابتدائية الأطرقة

ابتدائية باشوت

وفي مكتب تعليم بلقرن

ابتدائية الحرجة

ابتدائية آل عبيد

ابتدائية الحميد

ابتدائية الحنيك

ابتدائية آل سليمان

ابتدائية الصرف

ابتدائية آل الزارية

ابتدائية وادي دحيم

الروضة 58 بالعلاية

وفي مكتب الوسط ببيشة

الروضة الخامسة

ابتدائية الحمة

ابتدائية الحريرة

ابتدائية أبو خيال

ابتدائية ابن خلدون بنين

ابتدائية واعر

ابتدائية تحفيظ واعر

ابتدائية سحام

ابتدائية الحازمي

الابتدائية الخامسة

ابتدائية التحفيظ الثالثة

ابتدائية الحيفة

ابتدائية الدحو

وفي مكتب تعليم تثليث

ابتدائية الحمضة

ابتدائية برقا جاش

ابتدائية الروضة

ابتدائية المستوية

وفي مكتب تعليم الأمواه

ابتدائية الغميس

ابتدائية آل حميدان

ابتدائية الحمراء

وفي مكتب تعليم ترج

ابتدائية الفيض

ابتدائية الغفرات

المهامل

وفي مكتب تبالة

ابتدائية الجليبات

ابتدائية فرع تبالة

ابتدائية الغدنة

ابتدائية الجعبة

ضريب السوق

وفي مكتب النقيع

الروضة السابعة والعشرون بالشقيقة

ابتدائية الرفايع

ابتدائية عيدان

ابتدائية الشقيقة الثانية

ابتدائية تحفيظ الجنينة

أما في مكتب خيبر

فابتدائية الجزيرة

ابتدائية الطلاح

ابتدائية بريم السليل

الروضة الثالثة والأربعون بأثب المسيرق

وأخيراً في صمخ ثلاث مدارس هي:

ابتدائية المعدن

ابتدائية الهجرة

ابتدائية كتنة هرجاب.