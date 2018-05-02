جمعية تحفيظ القرآن في العقيق تنظم حفلها السنوي

أكثر من 60 حافظاً وحافظة لكتاب الله منذُ تأسيسها

نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق، أمس الثلاثاء، الحفل السنوي لتكريم عدد من حفاظ القرآن.

وحضر الحفل المقام في جامع حمارس، وكيل المحافظ عبدالله بن ابراهيم الزهراني، و رئيس محكمة العقيق ورئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعقيق شاهر بن محمد العتيبي، وعدد من أولياء أمور الطلاب.

وقال رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الشيخ عبدالله بن أحمد القرني: الله حث عباده في هذا الكتاب على تلاوته وقراءته وتدبره لأن فيه كل ما يخص حياتهم، ولقد حظين جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة العقيق باهتمام ورعاية القيادة.

وأضاف: نوصي الطلاب أن يتقوا الله تعالى وأن يشكروه على ما منّ به عليهم من نعمة حفظ كتاب الله، وأن يستديموا في تدبره وفهم معانيه.

وقُدمت نماذج من قراءات الحفظة, ثم استعرض مسؤول التعليم بالجمعية ناصر بن جار الله زايد جهود الجمعية خلال هذا العام، حيث بلغ عدد الحافظين لكتاب الله كاملاً بإتقان منذُ تأسيس الجمعية 28 حافظاً و33 حافظة.

من جهته، قال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة الدكتور مطلق بن بجاد القحطاني: بلادنا العزيزة شجرة طيبة تؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها، ونؤكد ضرورة مراجعة كتب التفسير المعتمدة من أئمة الأمة الإسلامية.

وفِي نهاية الحفل، تم تكريم المتعاونين مع الجمعية والمتميزين من طلاب الجمعية والطلاب الذين أتمّوا حفظ كتاب الله.