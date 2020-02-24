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"حادث مروّع يجمع 3 مركبات" يصرع طالبتين بصامطة ويصيب 3 بينهم سائق

باشره الهلال الأحمر .. حالات خطيرة وإنعاش قلبي لإحداها ونقل الجميع للمستشفى

باشرت فرق الهلال الأحمر والمرور والدفاع المدني، اليوم، حادثاً مرورياً مروّعاً في محافظة صامطة؛ حيث جمع الحادث بين ثلاث مركبات، وتُوفيت به طالبتان، وأُصيب آخرون وسائق.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي؛ لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات، صباح اليوم الإثنين عند الساعة 6:45، على الرقم (٩٩٧)، بلاغاً عن حادث تصادم على طريق مجعر بالقرب من دوّار الجاضع يشير إلى حادث وإصابات، وعلى الفور تمّ توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وتابع: "عند وصول الفرق تبيّن وجود خمس إصابات منها إصابة لديها توقف قلب وتنفس؛ حيث قدّم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصولها المستشفى ، و٣ إصابات خطيرة وإصابة واحدة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلهم إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج".

يُشار إلى أن الأهالي يشكون من موقع الحادث على اعتباره ضيقاً ومزدحماً.

محافظة صامطة حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حادث مروّع يجمع 3 مركبات" يصرع طالبتين بصامطة ويصيب 3 بينهم سائق
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر والمرور والدفاع المدني، اليوم، حادثاً مرورياً مروّعاً في محافظة صامطة؛ حيث جمع الحادث بين ثلاث مركبات، وتُوفيت به طالبتان، وأُصيب آخرون وسائق.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي؛ لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات، صباح اليوم الإثنين عند الساعة 6:45، على الرقم (٩٩٧)، بلاغاً عن حادث تصادم على طريق مجعر بالقرب من دوّار الجاضع يشير إلى حادث وإصابات، وعلى الفور تمّ توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وتابع: "عند وصول الفرق تبيّن وجود خمس إصابات منها إصابة لديها توقف قلب وتنفس؛ حيث قدّم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصولها المستشفى ، و٣ إصابات خطيرة وإصابة واحدة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلهم إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج".

يُشار إلى أن الأهالي يشكون من موقع الحادث على اعتباره ضيقاً ومزدحماً.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:00 PM

"حادث مروّع يجمع 3 مركبات" يصرع طالبتين بصامطة ويصيب 3 بينهم سائق

باشره الهلال الأحمر .. حالات خطيرة وإنعاش قلبي لإحداها ونقل الجميع للمستشفى

A A A
محمد المواسي - جازان
3
8,926

باشرت فرق الهلال الأحمر والمرور والدفاع المدني، اليوم، حادثاً مرورياً مروّعاً في محافظة صامطة؛ حيث جمع الحادث بين ثلاث مركبات، وتُوفيت به طالبتان، وأُصيب آخرون وسائق.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي؛ لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات، صباح اليوم الإثنين عند الساعة 6:45، على الرقم (٩٩٧)، بلاغاً عن حادث تصادم على طريق مجعر بالقرب من دوّار الجاضع يشير إلى حادث وإصابات، وعلى الفور تمّ توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وتابع: "عند وصول الفرق تبيّن وجود خمس إصابات منها إصابة لديها توقف قلب وتنفس؛ حيث قدّم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصولها المستشفى ، و٣ إصابات خطيرة وإصابة واحدة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلهم إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج".

يُشار إلى أن الأهالي يشكون من موقع الحادث على اعتباره ضيقاً ومزدحماً.

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