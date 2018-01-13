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استقبله وزير الثقافة.. رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح

استمع إلى شرح تاريخي عنها واطلع على المعالم الأثرية والتاريخية

زار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له اليوم، مدائن صالح (الحجر) بمحافظة العلا.


وكان في استقباله عند وصوله للمدائن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري "الوزير المرافق"، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني.


واستمع خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح (الحجر)، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.

شينزو آبي مدائن صالح الرؤية السعودية اليابانية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استقبله وزير الثقافة.. رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح
سبق

زار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له اليوم، مدائن صالح (الحجر) بمحافظة العلا.


وكان في استقباله عند وصوله للمدائن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري "الوزير المرافق"، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني.


واستمع خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح (الحجر)، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
03:09 PM

استقبله وزير الثقافة.. رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح

استمع إلى شرح تاريخي عنها واطلع على المعالم الأثرية والتاريخية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
1
7,490

زار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له اليوم، مدائن صالح (الحجر) بمحافظة العلا.


وكان في استقباله عند وصوله للمدائن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري "الوزير المرافق"، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني.


واستمع خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح (الحجر)، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.

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