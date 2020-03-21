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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم

تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية .. تشمل الشرقية والرياض والمدينة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية؛ كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم وحائل.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية؛ كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم وحائل.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:08 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم

تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية .. تشمل الشرقية والرياض والمدينة ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية؛ كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم وحائل.

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