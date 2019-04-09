شاهد.. لقطات من عملية إنقاذ 31 على متن سفينة تحترق في البحر الأحمر

قوات حرس الحدود كشفت تفاصيل جديدة عن الحادثة

كشفت قوات حرس الحدود تفاصيل عن حادثة احتراق سفينة في عرض البحر الأحمر أمس، مؤكدة أن سفينة "جلالة الملك الرياض" التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي وأطقم طبية تمكنوا من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم (٣١ بحارًا) دون أي إصابات ولله الحمد.

ونشرت قوات حرس الحدود صورًا من عملية الإنقاذ التي اشتركت فيها مع القوات البحرية الملكية السعودية.

وكان قد ذكر موقع "ماري تايم" المتخصّص في شؤون الملاحة الدولية، أن سفينة الشحن "رورو - الفيروز" بعثت رسالة استغاثة ظهر أمس على بُعد نحو 60 نانو متراً قُبالة جزيرة فرسان السعودية.

وتم تسلُّم الإشارة بوساطة إحدى السفن الفرنسية وتمت إعادة توجيهها إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (MRCC)، وتمّ على الفور التعامل مع الإشارة ونشر القوات البحرية السعودية التي قامت بعمليات الإنقاذ بنجاح، وأجلت جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 31 شخصاً.