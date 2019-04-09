النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. لقطات من عملية إنقاذ 31 على متن سفينة تحترق في البحر الأحمر

قوات حرس الحدود كشفت تفاصيل جديدة عن الحادثة

كشفت قوات حرس الحدود تفاصيل عن حادثة احتراق سفينة في عرض البحر الأحمر أمس، مؤكدة أن سفينة "جلالة الملك الرياض" التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي وأطقم طبية تمكنوا من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم (٣١ بحارًا) دون أي إصابات ولله الحمد.

ونشرت قوات حرس الحدود صورًا من عملية الإنقاذ التي اشتركت فيها مع القوات البحرية الملكية السعودية.
وكان قد ذكر موقع "ماري تايم" المتخصّص في شؤون الملاحة الدولية، أن سفينة الشحن "رورو - الفيروز" بعثت رسالة استغاثة ظهر أمس على بُعد نحو 60 نانو متراً قُبالة جزيرة فرسان السعودية.

وتم تسلُّم الإشارة بوساطة إحدى السفن الفرنسية وتمت إعادة توجيهها إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (MRCC)، وتمّ على الفور التعامل مع الإشارة ونشر القوات البحرية السعودية التي قامت بعمليات الإنقاذ بنجاح، وأجلت جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 31 شخصاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. لقطات من عملية إنقاذ 31 على متن سفينة تحترق في البحر الأحمر
سبق

كشفت قوات حرس الحدود تفاصيل عن حادثة احتراق سفينة في عرض البحر الأحمر أمس، مؤكدة أن سفينة "جلالة الملك الرياض" التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي وأطقم طبية تمكنوا من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم (٣١ بحارًا) دون أي إصابات ولله الحمد.

ونشرت قوات حرس الحدود صورًا من عملية الإنقاذ التي اشتركت فيها مع القوات البحرية الملكية السعودية.
وكان قد ذكر موقع "ماري تايم" المتخصّص في شؤون الملاحة الدولية، أن سفينة الشحن "رورو - الفيروز" بعثت رسالة استغاثة ظهر أمس على بُعد نحو 60 نانو متراً قُبالة جزيرة فرسان السعودية.

وتم تسلُّم الإشارة بوساطة إحدى السفن الفرنسية وتمت إعادة توجيهها إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (MRCC)، وتمّ على الفور التعامل مع الإشارة ونشر القوات البحرية السعودية التي قامت بعمليات الإنقاذ بنجاح، وأجلت جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 31 شخصاً.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
05:17 PM

شاهد.. لقطات من عملية إنقاذ 31 على متن سفينة تحترق في البحر الأحمر

قوات حرس الحدود كشفت تفاصيل جديدة عن الحادثة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
6,393

كشفت قوات حرس الحدود تفاصيل عن حادثة احتراق سفينة في عرض البحر الأحمر أمس، مؤكدة أن سفينة "جلالة الملك الرياض" التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي وأطقم طبية تمكنوا من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم (٣١ بحارًا) دون أي إصابات ولله الحمد.

ونشرت قوات حرس الحدود صورًا من عملية الإنقاذ التي اشتركت فيها مع القوات البحرية الملكية السعودية.
وكان قد ذكر موقع "ماري تايم" المتخصّص في شؤون الملاحة الدولية، أن سفينة الشحن "رورو - الفيروز" بعثت رسالة استغاثة ظهر أمس على بُعد نحو 60 نانو متراً قُبالة جزيرة فرسان السعودية.

وتم تسلُّم الإشارة بوساطة إحدى السفن الفرنسية وتمت إعادة توجيهها إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (MRCC)، وتمّ على الفور التعامل مع الإشارة ونشر القوات البحرية السعودية التي قامت بعمليات الإنقاذ بنجاح، وأجلت جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 31 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,429
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,673
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,263
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,260

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة