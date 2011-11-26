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كوريا الجنوبية تُدين الاعتداء الحوثي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

أعربت عن قلقها العميق وإدانتها لأي عمل يُعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية للخطر

أدانت كوريا الجنوبية، اليوم، اعتداء المليشيا الحوثية على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في تعليق أورده المتحدث باسمها، عن قلقها العميق فيما يتعلق بالاعتداء الذي شنّته المليشيا الحوثية على محطة لشركة أرامكو؛ معبّرة عن إدانتها لأي عمل يعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر.

كوريا الجنوبية المليشيا الحوثية

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كوريا الجنوبية تُدين الاعتداء الحوثي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة
سبق

أدانت كوريا الجنوبية، اليوم، اعتداء المليشيا الحوثية على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في تعليق أورده المتحدث باسمها، عن قلقها العميق فيما يتعلق بالاعتداء الذي شنّته المليشيا الحوثية على محطة لشركة أرامكو؛ معبّرة عن إدانتها لأي عمل يعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
11:12 AM

كوريا الجنوبية تُدين الاعتداء الحوثي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

أعربت عن قلقها العميق وإدانتها لأي عمل يُعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية للخطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت كوريا الجنوبية، اليوم، اعتداء المليشيا الحوثية على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في تعليق أورده المتحدث باسمها، عن قلقها العميق فيما يتعلق بالاعتداء الذي شنّته المليشيا الحوثية على محطة لشركة أرامكو؛ معبّرة عن إدانتها لأي عمل يعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر.

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