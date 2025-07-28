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الشباب يواصل انتصاراته بمعسكره في ألمانيا بالفوز على غو أهيد إيغلز الهولندي

حقَّق فريق الشباب الفوز في وديته الثالثة التي جمعته مع نظيره فريق غو أهيد إيغلز الهولندي اليوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في ألمانيا.

تقدم الشباب أولاً عن طريق فهد غازي قبل أن يضيف زميله كريستيان غوانكا الهدفين الثاني والثالث، بينما أحرز هدفَيْ الفريق الهولندي كل من رابيلارد وبوكوما.

دخل المدير الفني الأرجنتين ألميرون بتشكيلة مؤلفة من عبدالله العويشير في حراسة المرمى، وحسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، فهد غازي، ناصر العمران، عبدالمجيد الصليهم، عبدالملك الخيبري، كريستيان جوانكا، سيياستياو جونيور ودانيلواسبيريا.

وكان الشباب قد فاز في مباراته الأولى على فورتونا دوسلدورف (4-3)، وعلى غوترسلوه في المباراة الثانية (2-1).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يواصل انتصاراته بمعسكره في ألمانيا بالفوز على غو أهيد إيغلز الهولندي
سبق

حقَّق فريق الشباب الفوز في وديته الثالثة التي جمعته مع نظيره فريق غو أهيد إيغلز الهولندي اليوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في ألمانيا.

تقدم الشباب أولاً عن طريق فهد غازي قبل أن يضيف زميله كريستيان غوانكا الهدفين الثاني والثالث، بينما أحرز هدفَيْ الفريق الهولندي كل من رابيلارد وبوكوما.

دخل المدير الفني الأرجنتين ألميرون بتشكيلة مؤلفة من عبدالله العويشير في حراسة المرمى، وحسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، فهد غازي، ناصر العمران، عبدالمجيد الصليهم، عبدالملك الخيبري، كريستيان جوانكا، سيياستياو جونيور ودانيلواسبيريا.

وكان الشباب قد فاز في مباراته الأولى على فورتونا دوسلدورف (4-3)، وعلى غوترسلوه في المباراة الثانية (2-1).

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
11:30 PM

الشباب يواصل انتصاراته بمعسكره في ألمانيا بالفوز على غو أهيد إيغلز الهولندي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقَّق فريق الشباب الفوز في وديته الثالثة التي جمعته مع نظيره فريق غو أهيد إيغلز الهولندي اليوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في ألمانيا.

تقدم الشباب أولاً عن طريق فهد غازي قبل أن يضيف زميله كريستيان غوانكا الهدفين الثاني والثالث، بينما أحرز هدفَيْ الفريق الهولندي كل من رابيلارد وبوكوما.

دخل المدير الفني الأرجنتين ألميرون بتشكيلة مؤلفة من عبدالله العويشير في حراسة المرمى، وحسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، فهد غازي، ناصر العمران، عبدالمجيد الصليهم، عبدالملك الخيبري، كريستيان جوانكا، سيياستياو جونيور ودانيلواسبيريا.

وكان الشباب قد فاز في مباراته الأولى على فورتونا دوسلدورف (4-3)، وعلى غوترسلوه في المباراة الثانية (2-1).

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