منظمة الصحة العالمية تعلنها: "كورونا" بات تهديداً خطيراً للعالم أجمع

خلال اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية

اعتبر رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديداً خطيراً للغاية لبقية العالم".

وبحسب "رويترز"، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية، بعضهم شارك عبر الفيديو من الصين وتايوان، وخلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات، إنه "في ضوء وجود 99 بالمائة من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديداً خطيراً للغاية لبقية العالم".