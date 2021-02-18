النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

قُطع رأسه.. الجزائر تحاكم قتلة سائح فرنسي

لائحة الاتهام تشمل 14 شخصاً

بدأت في العاصمة الجزائرية، اليوم (الخميس)، محاكمة متهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه متشددون في الجزائر عام 2014.

وأُدخل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى قاعة الجلسة على كرسي متحرك محاطاً بطبيب وممرضة، لمعاناته من الربو وخضوعه لعملية في الورك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحضرت أرملة الضحية فرانسواز غرانكلود، الجلسة قادمة من فرنسا، مشيرة إلى أنها" محبطة جدّاً من التأجيل، لكننا نحترم بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية".

وتفيد لائحة الاتهام أن 14 شخصًا ملاحقون في هذه القضية، وهم ثمانية (سبعة يحاكمون غيابيّاً) يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة آخرين للاشتباه بـ"عدم تبليغهم عن الجناية".

وعلى رأس المشتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي، الذي اعتقله الجيش خلال مطاردة الخاطفين، وهو الذي دلّ المحققين على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
قُطع رأسه.. الجزائر تحاكم قتلة سائح فرنسي
سبق

بدأت في العاصمة الجزائرية، اليوم (الخميس)، محاكمة متهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه متشددون في الجزائر عام 2014.

وأُدخل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى قاعة الجلسة على كرسي متحرك محاطاً بطبيب وممرضة، لمعاناته من الربو وخضوعه لعملية في الورك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحضرت أرملة الضحية فرانسواز غرانكلود، الجلسة قادمة من فرنسا، مشيرة إلى أنها" محبطة جدّاً من التأجيل، لكننا نحترم بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية".

وتفيد لائحة الاتهام أن 14 شخصًا ملاحقون في هذه القضية، وهم ثمانية (سبعة يحاكمون غيابيّاً) يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة آخرين للاشتباه بـ"عدم تبليغهم عن الجناية".

وعلى رأس المشتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي، الذي اعتقله الجيش خلال مطاردة الخاطفين، وهو الذي دلّ المحققين على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
04:38 PM

قُطع رأسه.. الجزائر تحاكم قتلة سائح فرنسي

لائحة الاتهام تشمل 14 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,415

بدأت في العاصمة الجزائرية، اليوم (الخميس)، محاكمة متهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه متشددون في الجزائر عام 2014.

وأُدخل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى قاعة الجلسة على كرسي متحرك محاطاً بطبيب وممرضة، لمعاناته من الربو وخضوعه لعملية في الورك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحضرت أرملة الضحية فرانسواز غرانكلود، الجلسة قادمة من فرنسا، مشيرة إلى أنها" محبطة جدّاً من التأجيل، لكننا نحترم بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية".

وتفيد لائحة الاتهام أن 14 شخصًا ملاحقون في هذه القضية، وهم ثمانية (سبعة يحاكمون غيابيّاً) يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة آخرين للاشتباه بـ"عدم تبليغهم عن الجناية".

وعلى رأس المشتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي، الذي اعتقله الجيش خلال مطاردة الخاطفين، وهو الذي دلّ المحققين على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,577
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,595

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة