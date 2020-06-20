النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حلقة نقاش افتراضية لاستشراف المسرح السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠‎

يشارك فيها نخبة من المسرحيين السعوديين عبر تطبيق "زووم"

تقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت، حلقة نقاش افتراضية عبر برنامج "زووم"، والتي يشارك فيها نخبة من المسرحيين في المملكة العربية السعودية بعنوان "استشراف المشهد المسرحي السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠".

وفي التفاصيل، تتضمن أبرز محاور حلقة النقاش التي تنظمها فرقة شباب المسرح، الحديث عن الفرق المسرحية الخاصة ومستقبل المسرح السعودي، وطموحات المسرحيين لهيئة المسرح والفنون الأدائية، وإدراج المهن الثقافية في التصنيف الموحد للمهن، والتحديات التي تواجه المسرح السعودي.

ويشارك في الحلقة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والسينوغراف والمخرج المسرحي عبدالعزيز العسيري، والكاتب والمخرج المسرحي علي السعيد، والسينوغراف والمخرج المسرحي نوح الجمعان، والناقد والمخرج المسرحي نايف البقمي ورئيس فرقة مسرح الطائف سامي الزهراني، ويديرها المخرج المسرحي خالد الباز.

ودعت فرقة شباب المسرح الراغبين في حضور حلقة النقاش هذه إلى التسجيل عبر الرابط:

https://us02web.zoom

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حلقة نقاش افتراضية لاستشراف المسرح السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠‎
سبق

تقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت، حلقة نقاش افتراضية عبر برنامج "زووم"، والتي يشارك فيها نخبة من المسرحيين في المملكة العربية السعودية بعنوان "استشراف المشهد المسرحي السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠".

وفي التفاصيل، تتضمن أبرز محاور حلقة النقاش التي تنظمها فرقة شباب المسرح، الحديث عن الفرق المسرحية الخاصة ومستقبل المسرح السعودي، وطموحات المسرحيين لهيئة المسرح والفنون الأدائية، وإدراج المهن الثقافية في التصنيف الموحد للمهن، والتحديات التي تواجه المسرح السعودي.

ويشارك في الحلقة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والسينوغراف والمخرج المسرحي عبدالعزيز العسيري، والكاتب والمخرج المسرحي علي السعيد، والسينوغراف والمخرج المسرحي نوح الجمعان، والناقد والمخرج المسرحي نايف البقمي ورئيس فرقة مسرح الطائف سامي الزهراني، ويديرها المخرج المسرحي خالد الباز.

ودعت فرقة شباب المسرح الراغبين في حضور حلقة النقاش هذه إلى التسجيل عبر الرابط:

https://us02web.zoom

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:37 AM

حلقة نقاش افتراضية لاستشراف المسرح السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠‎

يشارك فيها نخبة من المسرحيين السعوديين عبر تطبيق "زووم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
54

تقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت، حلقة نقاش افتراضية عبر برنامج "زووم"، والتي يشارك فيها نخبة من المسرحيين في المملكة العربية السعودية بعنوان "استشراف المشهد المسرحي السعودي في ظل رؤية ٢٠٣٠".

وفي التفاصيل، تتضمن أبرز محاور حلقة النقاش التي تنظمها فرقة شباب المسرح، الحديث عن الفرق المسرحية الخاصة ومستقبل المسرح السعودي، وطموحات المسرحيين لهيئة المسرح والفنون الأدائية، وإدراج المهن الثقافية في التصنيف الموحد للمهن، والتحديات التي تواجه المسرح السعودي.

ويشارك في الحلقة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والسينوغراف والمخرج المسرحي عبدالعزيز العسيري، والكاتب والمخرج المسرحي علي السعيد، والسينوغراف والمخرج المسرحي نوح الجمعان، والناقد والمخرج المسرحي نايف البقمي ورئيس فرقة مسرح الطائف سامي الزهراني، ويديرها المخرج المسرحي خالد الباز.

ودعت فرقة شباب المسرح الراغبين في حضور حلقة النقاش هذه إلى التسجيل عبر الرابط:

https://us02web.zoom

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,241
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,045
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,921
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,362

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة