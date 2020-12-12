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أجواء المملكة تواعد حالة جوية شتوية ممطرة.. الحصيني يتوقّع ويفصّل

قال: يمكن تصنيفها بوجه عام من خفيفة لمتوسطة بدايتها من شمال المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ أن تتعرّض أجواء المملكة بداية من يوم الإثنين إلى حالة جوية شتوية ممطرة.

وقال الحصيني؛ مفصّلاً: متوقع من يوم الإثنين 1442/4/29هـ -إن شاء الله- حالة جوية شتوية ممطرة، يمكن تصنيف الحالة بوجه عام من خفيفة لمتوسطة بدايتها من شمال المملكة، ومتوقع أن تؤثر في أجزاء من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف، ثم المدينة المنوّرة وحائل، ثم مكة المكرّمة والقصيم وأقصى شمال منطقة الرياض.

وتابع: ثم تمتد الحالة الممطرة -إن شاء الله- نواحي أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان.. الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وغزيرة على أجزاءٍ من تبوك وشمال مكة المكرّمة، يرافقها ارتفاعٌ في الحرارة، ثم انخفاضٌ وتسبق بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، "والواقع أفضل"، والله أعلم.

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أجواء المملكة تواعد حالة جوية شتوية ممطرة.. الحصيني يتوقّع ويفصّل
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ أن تتعرّض أجواء المملكة بداية من يوم الإثنين إلى حالة جوية شتوية ممطرة.

وقال الحصيني؛ مفصّلاً: متوقع من يوم الإثنين 1442/4/29هـ -إن شاء الله- حالة جوية شتوية ممطرة، يمكن تصنيف الحالة بوجه عام من خفيفة لمتوسطة بدايتها من شمال المملكة، ومتوقع أن تؤثر في أجزاء من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف، ثم المدينة المنوّرة وحائل، ثم مكة المكرّمة والقصيم وأقصى شمال منطقة الرياض.

وتابع: ثم تمتد الحالة الممطرة -إن شاء الله- نواحي أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان.. الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وغزيرة على أجزاءٍ من تبوك وشمال مكة المكرّمة، يرافقها ارتفاعٌ في الحرارة، ثم انخفاضٌ وتسبق بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، "والواقع أفضل"، والله أعلم.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
10:36 AM

أجواء المملكة تواعد حالة جوية شتوية ممطرة.. الحصيني يتوقّع ويفصّل

قال: يمكن تصنيفها بوجه عام من خفيفة لمتوسطة بدايتها من شمال المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ أن تتعرّض أجواء المملكة بداية من يوم الإثنين إلى حالة جوية شتوية ممطرة.

وقال الحصيني؛ مفصّلاً: متوقع من يوم الإثنين 1442/4/29هـ -إن شاء الله- حالة جوية شتوية ممطرة، يمكن تصنيف الحالة بوجه عام من خفيفة لمتوسطة بدايتها من شمال المملكة، ومتوقع أن تؤثر في أجزاء من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف، ثم المدينة المنوّرة وحائل، ثم مكة المكرّمة والقصيم وأقصى شمال منطقة الرياض.

وتابع: ثم تمتد الحالة الممطرة -إن شاء الله- نواحي أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان.. الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وغزيرة على أجزاءٍ من تبوك وشمال مكة المكرّمة، يرافقها ارتفاعٌ في الحرارة، ثم انخفاضٌ وتسبق بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، "والواقع أفضل"، والله أعلم.

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