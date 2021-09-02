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"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي عسير والقصيم، عشرة مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن عشر مركبات، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي عسير والقصيم، عشرة مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن عشر مركبات، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
02:57 PM

"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي عسير والقصيم، عشرة مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن عشر مركبات، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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