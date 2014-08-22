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"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أكد: سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف" إن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.
وأكد "التحالف"، أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف" إن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.
وأكد "التحالف"، أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:10 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:39 PM

"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أكد: سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف" إن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.
وأكد "التحالف"، أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

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