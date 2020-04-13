حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا تسجّل تباطؤاً طفيفاً

فاوتشي: أمريكا قد تكون مستعدة لإعادة تشغيل الاقتصاد تدريجياً الشهر المقبل

كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مساء أمس الأحد، عن وفاة 1514 شخصاً في عموم البلاد بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يمثل تباطؤاً طفيفاً لليوم الثاني على التوالي.

ووفق "روسيا اليوم"، سجّلت الولايات المتحدة، أمس الأول، 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة الجمعة، وفقاً للجامعة التي تتخذ بالتيمور مقراً لها.

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية، أنتوني فاوتشي؛ أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإعادة تشغيل الاقتصاد تدريجياً الشهر المقبل، مع تنامي الدلائل على أن جائحة كوفيد-19 بلغت ذروتها.