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الولايات المتحدة تسجل 56,307 إصابة جديدة و1,497 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغت 5,176,018 حالة والوفيات 165,148 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56,307 إصابات مؤكدة و1,497 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,176,018 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 165,148 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 56,307 إصابة جديدة و1,497 وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56,307 إصابات مؤكدة و1,497 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,176,018 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 165,148 حالة وفاة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:48 PM

الولايات المتحدة تسجل 56,307 إصابة جديدة و1,497 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغت 5,176,018 حالة والوفيات 165,148 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56,307 إصابات مؤكدة و1,497 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,176,018 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 165,148 حالة وفاة.

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