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في الجمعة الثانية.. زيادة أعداد المساجد المجهزة بالقنفذة بنسبة 68 % لتخفيف الزحام

"السيد" شدَّد على التزام الجميع بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الجميع

زادت إدارة المساجد والأوقاف بمحافظة القنفذة اليوم الجمعة عدد الجوامع والمساجد التي تم تأدية صلاة الجمعة فيها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها إلى 41 مسجدًا مؤقتًا زيادة عن عددها في الجمعة السابقة؛ إذ بلغ عدد المساجد المؤقتة 117 مسجدًا بزيادة تجاوزت 68 % بالنسبة للجوامع الرسمية التي عددها 170 جامعًا؛ ليصبح إجمالي الجوامع والمساجد التي تم تجهيزها لأداء صلاة الجمعة 287 مسجدًا.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة المساجد والأوقاف بمحافظة القنفذة الحسن السيد أن المساجد والجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها استقبلت المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها لحماية المصلين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، بعدما أكملت إدارة المساجد والأوقاف الاستعدادات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كل البروتوكولات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأشار "السيد" إلى أن المساجد التي أُقيم فيها صلاة الجمعة بشكل مؤقت بلغ عددها 117 جامعًا ومسجدًا، بزيادة تجاوزت 68 %. داعيًا جموع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تم الإشارة إليها، من إحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة، وغسل اليدين قبل وبعد الحضور للمسجد، إضافة إلى ترك مسافة بين المصلين، تقدر ‏بمترين، وترك صف بين كل صفين. منوهًا بدور الأئمة والخطباء والمؤذنين في متابعة تلك الإجراءات، والحث عليها، وتقليل مدة الانتظار والخطبة والصلاة، ‏وفتح النوافذ والأبواب، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، ورفع ‏المصاحف واستبدالها بالنسخ الإلكترونية، وعدم دخول الأطفال ممن تقل ‏أعمارهم عن 15 عامًا.

‏وشدَّد السيد على الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أن إدارته أضافت اليوم 41 مسجدًا مساندًا، إضافة إلى العدد السابق الذي بلغ 76 مسجدًا لأداء صلاة الجمعة؛ وذلك لتخفيف الزحام على الجوامع، وكذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة؛ ليصبح العدد الكلي لها 117 مسجدًا مساندًا ومؤقتًا، إضافة إلى الجوامع الرئيسة (170 جامعًا)؛ ليصبح العدد الإجمالي 287 جامعًا ومسجدًا.

من جانب آخر، دعا خطيب وإمام المسجد الجامع ببلدة بني سحار غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة، الشيخ الحسين بن محمد السحاري، جموع المصلين إلى القيام بواجبهم، والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله - في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19). منوهًا بدور القيادة الحكيمة - رعاها الله - في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة. مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مساجد البلدة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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في الجمعة الثانية.. زيادة أعداد المساجد المجهزة بالقنفذة بنسبة 68 % لتخفيف الزحام
سبق

زادت إدارة المساجد والأوقاف بمحافظة القنفذة اليوم الجمعة عدد الجوامع والمساجد التي تم تأدية صلاة الجمعة فيها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها إلى 41 مسجدًا مؤقتًا زيادة عن عددها في الجمعة السابقة؛ إذ بلغ عدد المساجد المؤقتة 117 مسجدًا بزيادة تجاوزت 68 % بالنسبة للجوامع الرسمية التي عددها 170 جامعًا؛ ليصبح إجمالي الجوامع والمساجد التي تم تجهيزها لأداء صلاة الجمعة 287 مسجدًا.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة المساجد والأوقاف بمحافظة القنفذة الحسن السيد أن المساجد والجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها استقبلت المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها لحماية المصلين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، بعدما أكملت إدارة المساجد والأوقاف الاستعدادات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كل البروتوكولات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأشار "السيد" إلى أن المساجد التي أُقيم فيها صلاة الجمعة بشكل مؤقت بلغ عددها 117 جامعًا ومسجدًا، بزيادة تجاوزت 68 %. داعيًا جموع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تم الإشارة إليها، من إحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة، وغسل اليدين قبل وبعد الحضور للمسجد، إضافة إلى ترك مسافة بين المصلين، تقدر ‏بمترين، وترك صف بين كل صفين. منوهًا بدور الأئمة والخطباء والمؤذنين في متابعة تلك الإجراءات، والحث عليها، وتقليل مدة الانتظار والخطبة والصلاة، ‏وفتح النوافذ والأبواب، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، ورفع ‏المصاحف واستبدالها بالنسخ الإلكترونية، وعدم دخول الأطفال ممن تقل ‏أعمارهم عن 15 عامًا.

‏وشدَّد السيد على الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أن إدارته أضافت اليوم 41 مسجدًا مساندًا، إضافة إلى العدد السابق الذي بلغ 76 مسجدًا لأداء صلاة الجمعة؛ وذلك لتخفيف الزحام على الجوامع، وكذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة؛ ليصبح العدد الكلي لها 117 مسجدًا مساندًا ومؤقتًا، إضافة إلى الجوامع الرئيسة (170 جامعًا)؛ ليصبح العدد الإجمالي 287 جامعًا ومسجدًا.

من جانب آخر، دعا خطيب وإمام المسجد الجامع ببلدة بني سحار غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة، الشيخ الحسين بن محمد السحاري، جموع المصلين إلى القيام بواجبهم، والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله - في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19). منوهًا بدور القيادة الحكيمة - رعاها الله - في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة. مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مساجد البلدة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
11:34 PM

في الجمعة الثانية.. زيادة أعداد المساجد المجهزة بالقنفذة بنسبة 68 % لتخفيف الزحام

"السيد" شدَّد على التزام الجميع بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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زادت إدارة المساجد والأوقاف بمحافظة القنفذة اليوم الجمعة عدد الجوامع والمساجد التي تم تأدية صلاة الجمعة فيها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها إلى 41 مسجدًا مؤقتًا زيادة عن عددها في الجمعة السابقة؛ إذ بلغ عدد المساجد المؤقتة 117 مسجدًا بزيادة تجاوزت 68 % بالنسبة للجوامع الرسمية التي عددها 170 جامعًا؛ ليصبح إجمالي الجوامع والمساجد التي تم تجهيزها لأداء صلاة الجمعة 287 مسجدًا.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة المساجد والأوقاف بمحافظة القنفذة الحسن السيد أن المساجد والجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها استقبلت المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها لحماية المصلين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، بعدما أكملت إدارة المساجد والأوقاف الاستعدادات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كل البروتوكولات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأشار "السيد" إلى أن المساجد التي أُقيم فيها صلاة الجمعة بشكل مؤقت بلغ عددها 117 جامعًا ومسجدًا، بزيادة تجاوزت 68 %. داعيًا جموع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تم الإشارة إليها، من إحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة، وغسل اليدين قبل وبعد الحضور للمسجد، إضافة إلى ترك مسافة بين المصلين، تقدر ‏بمترين، وترك صف بين كل صفين. منوهًا بدور الأئمة والخطباء والمؤذنين في متابعة تلك الإجراءات، والحث عليها، وتقليل مدة الانتظار والخطبة والصلاة، ‏وفتح النوافذ والأبواب، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، ورفع ‏المصاحف واستبدالها بالنسخ الإلكترونية، وعدم دخول الأطفال ممن تقل ‏أعمارهم عن 15 عامًا.

‏وشدَّد السيد على الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أن إدارته أضافت اليوم 41 مسجدًا مساندًا، إضافة إلى العدد السابق الذي بلغ 76 مسجدًا لأداء صلاة الجمعة؛ وذلك لتخفيف الزحام على الجوامع، وكذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة؛ ليصبح العدد الكلي لها 117 مسجدًا مساندًا ومؤقتًا، إضافة إلى الجوامع الرئيسة (170 جامعًا)؛ ليصبح العدد الإجمالي 287 جامعًا ومسجدًا.

من جانب آخر، دعا خطيب وإمام المسجد الجامع ببلدة بني سحار غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة، الشيخ الحسين بن محمد السحاري، جموع المصلين إلى القيام بواجبهم، والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله - في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19). منوهًا بدور القيادة الحكيمة - رعاها الله - في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة. مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مساجد البلدة.

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