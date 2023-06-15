النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

برنامج "يسّر" ينظم ندوة افتراضية مع البنك الدولي.. غدًا

بعنوان "الرؤى المستقبلية للحكومة الرقمية بمنظور كورونا"

ينظم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، بالتعاون مع البنك الدولي، يوم غد، ندوة افتراضية بعنوان "الرؤى المستقبلية للحكومة الرقمية من خلال منظور فيروس كورونا المستجد"، بمشاركة نخبة من متخذي القرار والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم والعاملين والمهتمين في هذا المجال.

وتهدف الندوة إلى استعراض دور التقنيات الحديثة في التصدي للكوارث والأوبئة التي تواجه عمل القطاع الحكومي حول العالم على غرار فايروس كورونا، واستعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا الجانب، بالإضافة إلى التعرف على كيفية تسخير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الحد من الكوارث التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح الدولية التي مكنت القطاع الحكومي حول العالم من التعامل مع تبعات جائحة كورونا، فضلاً عن إيجاد حلول لمساعدة الجهات الحكومية في المملكة ودعمها من أجل خدمة المستفيدين، حيث يمارس البرنامج منذ تأسيسه في العالم 2005م دور المحفز والممكن لتلك الجهات للوصول إلى حكومة رقمية فعالة محورها المواطن.

برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برنامج "يسّر" ينظم ندوة افتراضية مع البنك الدولي.. غدًا
سبق

ينظم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، بالتعاون مع البنك الدولي، يوم غد، ندوة افتراضية بعنوان "الرؤى المستقبلية للحكومة الرقمية من خلال منظور فيروس كورونا المستجد"، بمشاركة نخبة من متخذي القرار والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم والعاملين والمهتمين في هذا المجال.

وتهدف الندوة إلى استعراض دور التقنيات الحديثة في التصدي للكوارث والأوبئة التي تواجه عمل القطاع الحكومي حول العالم على غرار فايروس كورونا، واستعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا الجانب، بالإضافة إلى التعرف على كيفية تسخير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الحد من الكوارث التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح الدولية التي مكنت القطاع الحكومي حول العالم من التعامل مع تبعات جائحة كورونا، فضلاً عن إيجاد حلول لمساعدة الجهات الحكومية في المملكة ودعمها من أجل خدمة المستفيدين، حيث يمارس البرنامج منذ تأسيسه في العالم 2005م دور المحفز والممكن لتلك الجهات للوصول إلى حكومة رقمية فعالة محورها المواطن.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
03:16 PM

برنامج "يسّر" ينظم ندوة افتراضية مع البنك الدولي.. غدًا

بعنوان "الرؤى المستقبلية للحكومة الرقمية بمنظور كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
236

ينظم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، بالتعاون مع البنك الدولي، يوم غد، ندوة افتراضية بعنوان "الرؤى المستقبلية للحكومة الرقمية من خلال منظور فيروس كورونا المستجد"، بمشاركة نخبة من متخذي القرار والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم والعاملين والمهتمين في هذا المجال.

وتهدف الندوة إلى استعراض دور التقنيات الحديثة في التصدي للكوارث والأوبئة التي تواجه عمل القطاع الحكومي حول العالم على غرار فايروس كورونا، واستعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا الجانب، بالإضافة إلى التعرف على كيفية تسخير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الحد من الكوارث التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح الدولية التي مكنت القطاع الحكومي حول العالم من التعامل مع تبعات جائحة كورونا، فضلاً عن إيجاد حلول لمساعدة الجهات الحكومية في المملكة ودعمها من أجل خدمة المستفيدين، حيث يمارس البرنامج منذ تأسيسه في العالم 2005م دور المحفز والممكن لتلك الجهات للوصول إلى حكومة رقمية فعالة محورها المواطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,109
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,705
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,239

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة