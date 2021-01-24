انتظام حضور طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضوريًّا لليوم الثاني

في المناطق والمحافظات.. مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة كافة

‬ شهد اليوم الثاني من بداية الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اليوم، انتظام الحضور في جميع مدارس وروضات التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي والعالمي بالمناطق والمحافظات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة كافة.

وتجاوز اليوم أعداد الطلبة الذين عادوا للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال أكثر من 3.5 مليون طالب وطالبة على مستوى المملكة، وسط حالة من التفاؤل، والفرح بلقاء زملائهم ومعلميهم، والشغف بالتعرّف على أجواء المدرسة، خصوصًا لمن ينتظمون للمرة الأولى حضوريًّا.

وأسهم أولياء الأمور بدور كبير في العودة الحضورية إلى المدارس؛ بالتكامل والشراكة مع وزارة التعليم، وذلك من خلال حرصهم على مشاركة أبنائهم والحضور برفقتهم إلى المدرسة بشكل يومي؛ لطمأنتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودعم التزامهم بالإجراءات الاحترازية؛ لسلامتهم وزملائهم والمجتمع.

وقدّم المعلمون والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال الدعم الكامل لأبنائهم من الطلاب والطالبات، مساهمين في الترحيب بطلابهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة والحياة الطبيعية، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم ضمن منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع.

وأكدت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات أهمية توعية الطلبة بالاستفادة من جميع القنوات والوسائل التعليمية التي أتاحتها الوزارة، مع الاستمرار في تفعيل آليات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، ومنصة "مدرستي" وتطبيقاتها للتعليم العام، ومنصة وتطبيق "روضتي" للطفولة المبكرة، وقنوات "عين" التعليمية، وكذلك أدوات التعليم الإلكتروني والبدائل التعليمية والأدوات والبرامج التفاعلية للتعليم المتزامن وغير المتزامن المناسبة لكل مرحلة دراسية؛ وذلك لزيادة تحصيلهم المعرفي.