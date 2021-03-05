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"العتيبي" رئيس رقباء بشرطة الرياض

صدر قرار مدير الأمن العام، بترقية حمد مسعود العتيبي إلى رتبة رئيس رقباء بشرطة منطقة الرياض.

وقدّم "العتيبي" شكره وتقديره على هذه الترقية، داعياً الله أن تكون عوناً له لبذل مزيد من العطاء لخدمة دينه ووطنه وقيادته.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"العتيبي" رئيس رقباء بشرطة الرياض
سبق

صدر قرار مدير الأمن العام، بترقية حمد مسعود العتيبي إلى رتبة رئيس رقباء بشرطة منطقة الرياض.

وقدّم "العتيبي" شكره وتقديره على هذه الترقية، داعياً الله أن تكون عوناً له لبذل مزيد من العطاء لخدمة دينه ووطنه وقيادته.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
06:51 PM

"العتيبي" رئيس رقباء بشرطة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار مدير الأمن العام، بترقية حمد مسعود العتيبي إلى رتبة رئيس رقباء بشرطة منطقة الرياض.

وقدّم "العتيبي" شكره وتقديره على هذه الترقية، داعياً الله أن تكون عوناً له لبذل مزيد من العطاء لخدمة دينه ووطنه وقيادته.

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