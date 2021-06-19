النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد

"رئيسي" متهم بالضلوع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

دعت منظمة العفو الدولية، السبت، إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وقالت العفو الدولية، إن "الانتخابات الإيرانية تمّت في أجواء قمعية".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز "رئيسي" بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، حاصداً 17.8 مليون صوت.

وأضاف، أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجّل.

وطالبت المنظمة الحقوقية "بإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران".

وشدّدت على أن "صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد".

وذكرت أن "رئيسي دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019"، و"انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد
سبق

دعت منظمة العفو الدولية، السبت، إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وقالت العفو الدولية، إن "الانتخابات الإيرانية تمّت في أجواء قمعية".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز "رئيسي" بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، حاصداً 17.8 مليون صوت.

وأضاف، أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجّل.

وطالبت المنظمة الحقوقية "بإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران".

وشدّدت على أن "صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد".

وذكرت أن "رئيسي دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019"، و"انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء".

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
01:20 PM

"العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد

"رئيسي" متهم بالضلوع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,415

دعت منظمة العفو الدولية، السبت، إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وقالت العفو الدولية، إن "الانتخابات الإيرانية تمّت في أجواء قمعية".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز "رئيسي" بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، حاصداً 17.8 مليون صوت.

وأضاف، أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجّل.

وطالبت المنظمة الحقوقية "بإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران".

وشدّدت على أن "صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد".

وذكرت أن "رئيسي دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019"، و"انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة