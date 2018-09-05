بالصور.. افتتاح وحدة الأنشطة والأندية الطلابية بكليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج

تستهدف ترسيخ القيم الإيجابية وفقاً لرؤية الوطن 2030

افتتح صباح اليوم المشرف على كليات جامعة الأمير سطام في الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري وحدة الأنشطة والأندية الطلابية بكليات الجامعة وذلك بحضور وكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور لفاي السلمي.

تفقد "الكبيري " أقسام وحدة الأنشطة والأندية الطلابية ودشن عددا من الأندية الطلابية منها النادي العلمي، والنادي التطوعي، ونادي الجوالة، ونادي ريادة الأعمال .

و استمع "الكبيري " لشرح مفصل من قبل وكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور لفاي عن ما تحتويه الوحدة، والأندية وتجهيزاتها، والأهداف والاستراتيجيات لها، والبرامج والأنشطة التي سوف يتم إقامتها بها.

وأكد مشرف كليات الجامعة خلال افتتاح وحدة الأنشطة والأندية الطلابية على العمل على البرامج النوعية التي تخدم طلاب الكليات وتحقق تطلعات الجامعة، وترسّخ القيم الإيجابية، وتتماشى مع رؤية الوطن 2030، وتسهم في اكتشاف المواهب، وصقل شخصية الطالب وقدراته، مثمنًا في الوقت نفسه جهود القائمين على وحدة الأنشطة والأندية الطلابية وعلى رأسهم مشرف الوحدة إبراهيم البحري، منذ البدء في العمل على تأسيس هذه الوحدة العام الماضي، وحتى تم تجهيزها وافتتاحها.