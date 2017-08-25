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عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري

العيادة الطبية المتنقلة في عزلة الدير بحجة تخدم 325 مستفيدًا في أسبوع

‬قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ443 مريضًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن أمس.

واستقبلت عيادات الطب العام 165 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 112 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضًا، وراجع 41 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 67 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضًا، كما تم عمل 87 تحليلاً لـ26 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 60 صورة أشعة لـ35 مريضًا، كما أعطي 29 لقاحًا لـ10 مرضى، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 414 وصفة طبية.

على جانب آخر، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ325 مستفيدًا، خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 221 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 28 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 8 مستفيدين، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 9 مرضى، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 5 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ282 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 61 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري
سبق

‬قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ443 مريضًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن أمس.

واستقبلت عيادات الطب العام 165 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 112 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضًا، وراجع 41 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 67 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضًا، كما تم عمل 87 تحليلاً لـ26 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 60 صورة أشعة لـ35 مريضًا، كما أعطي 29 لقاحًا لـ10 مرضى، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 414 وصفة طبية.

على جانب آخر، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ325 مستفيدًا، خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 221 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 28 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 8 مستفيدين، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 9 مرضى، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 5 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ282 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 61 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
06:07 PM

عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري

العيادة الطبية المتنقلة في عزلة الدير بحجة تخدم 325 مستفيدًا في أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ443 مريضًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن أمس.

واستقبلت عيادات الطب العام 165 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 112 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضًا، وراجع 41 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 67 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضًا، كما تم عمل 87 تحليلاً لـ26 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 60 صورة أشعة لـ35 مريضًا، كما أعطي 29 لقاحًا لـ10 مرضى، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 414 وصفة طبية.

على جانب آخر، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ325 مستفيدًا، خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 221 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 28 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 8 مستفيدين، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 9 مرضى، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 5 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ282 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 61 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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