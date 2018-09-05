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في أولى جولاتها التفتيشية.. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمدينة ترصد 4 مخالفات

تم على إثرها تحرير مخالفات وتحصيل الغرامات

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في أولى جولاتها التفتيشية أربع مخالفات لاستخدام التبغ تم على إثرها تحرير مخالفات وتحصيل الغرامات التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وفي التفاصيل بدأت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أعمالها الرقابية الميدانية بتوجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي حيث تم رصد اللجنة الميدانية أربعة مخالفات لاستخدام التبغ.

تجدر الإشارة إلى أن صحة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين تعمل على تنفيذ عدة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.

ويواصل برنامج مكافحة التدخين تنفيذ برامجه التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع السعودي وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها التدخين وعوامل الخطورة الناتجة عنه وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات التي ساهمت في رفع الوعي عند عامة المجتمع والكوادر الصحية عن أضرار التدخين من حيث انتشاره وعوامل الخطورة التي تزيد احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات العلاجية للإقلاع عن التدخين والمقدمة من خلال ١٨ عيادة بمنطقة المدينة المنورة بحجز موعد عن طريق الاتصال بـ ٩٧٣ أو تطبيق موعد.

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في أولى جولاتها التفتيشية.. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمدينة ترصد 4 مخالفات
سبق

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في أولى جولاتها التفتيشية أربع مخالفات لاستخدام التبغ تم على إثرها تحرير مخالفات وتحصيل الغرامات التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وفي التفاصيل بدأت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أعمالها الرقابية الميدانية بتوجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي حيث تم رصد اللجنة الميدانية أربعة مخالفات لاستخدام التبغ.

تجدر الإشارة إلى أن صحة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين تعمل على تنفيذ عدة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.

ويواصل برنامج مكافحة التدخين تنفيذ برامجه التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع السعودي وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها التدخين وعوامل الخطورة الناتجة عنه وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات التي ساهمت في رفع الوعي عند عامة المجتمع والكوادر الصحية عن أضرار التدخين من حيث انتشاره وعوامل الخطورة التي تزيد احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات العلاجية للإقلاع عن التدخين والمقدمة من خلال ١٨ عيادة بمنطقة المدينة المنورة بحجز موعد عن طريق الاتصال بـ ٩٧٣ أو تطبيق موعد.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
06:11 PM

في أولى جولاتها التفتيشية.. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمدينة ترصد 4 مخالفات

تم على إثرها تحرير مخالفات وتحصيل الغرامات

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ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
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رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في أولى جولاتها التفتيشية أربع مخالفات لاستخدام التبغ تم على إثرها تحرير مخالفات وتحصيل الغرامات التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وفي التفاصيل بدأت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أعمالها الرقابية الميدانية بتوجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي حيث تم رصد اللجنة الميدانية أربعة مخالفات لاستخدام التبغ.

تجدر الإشارة إلى أن صحة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين تعمل على تنفيذ عدة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.

ويواصل برنامج مكافحة التدخين تنفيذ برامجه التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع السعودي وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها التدخين وعوامل الخطورة الناتجة عنه وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات التي ساهمت في رفع الوعي عند عامة المجتمع والكوادر الصحية عن أضرار التدخين من حيث انتشاره وعوامل الخطورة التي تزيد احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات العلاجية للإقلاع عن التدخين والمقدمة من خلال ١٨ عيادة بمنطقة المدينة المنورة بحجز موعد عن طريق الاتصال بـ ٩٧٣ أو تطبيق موعد.

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