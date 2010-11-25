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مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى

أكّد المحافظ أهمية التعاون الجادّ والمخلص

عقد مجلس تطوير محافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، جلسته الأولى لعام 1442هـ بالمحافظة، برئاسة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ونائبه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي.

جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سلمان آل كاسي، ومدير شرطة المحافظة العميد محمد البناوي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال ونخبة من الفاعلين بالمجتمع.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محافظ خميس مشيط، تلاها تقديم نبذة عن المجلس وأهدافه والتعريف بأعضاء المجلس ومداخلات الأعضاء.

وأكد "ابن مشيط" أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مختلف الجهات الحكومية وأعضاء مجلس التطوير، فيما يخدم المصلحة العامة، وبذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين ويُسهم في تطوير المحافظة؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لتوفير الخدمة الكاملة وسبل الراحة للمواطن والمقيم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى
سبق

عقد مجلس تطوير محافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، جلسته الأولى لعام 1442هـ بالمحافظة، برئاسة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ونائبه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي.

جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سلمان آل كاسي، ومدير شرطة المحافظة العميد محمد البناوي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال ونخبة من الفاعلين بالمجتمع.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محافظ خميس مشيط، تلاها تقديم نبذة عن المجلس وأهدافه والتعريف بأعضاء المجلس ومداخلات الأعضاء.

وأكد "ابن مشيط" أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مختلف الجهات الحكومية وأعضاء مجلس التطوير، فيما يخدم المصلحة العامة، وبذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين ويُسهم في تطوير المحافظة؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لتوفير الخدمة الكاملة وسبل الراحة للمواطن والمقيم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
07:17 PM

مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى

أكّد المحافظ أهمية التعاون الجادّ والمخلص

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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عقد مجلس تطوير محافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، جلسته الأولى لعام 1442هـ بالمحافظة، برئاسة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ونائبه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي.

جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سلمان آل كاسي، ومدير شرطة المحافظة العميد محمد البناوي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال ونخبة من الفاعلين بالمجتمع.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محافظ خميس مشيط، تلاها تقديم نبذة عن المجلس وأهدافه والتعريف بأعضاء المجلس ومداخلات الأعضاء.

وأكد "ابن مشيط" أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مختلف الجهات الحكومية وأعضاء مجلس التطوير، فيما يخدم المصلحة العامة، وبذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين ويُسهم في تطوير المحافظة؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لتوفير الخدمة الكاملة وسبل الراحة للمواطن والمقيم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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