النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

وظائف مؤقتة للسعوديين من حملة الماجستير في جامعة الملك فيصل

اعتباراً من اليوم وحتى 28 من الشهر الجاري وبتخصصات إدارة أعمال

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لحملة درجة الماجستير من المواطنين السعوديين "رجال ونساء"؛ للاستعانة بهم في وظائف مؤقتة وفق تخصصات ماجستير إدارة أعمال.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أنه يشترط للتقديم أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة مرموقة في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل أن يكون من خريجي برنامج خادم الحرمين الشرفين للابتعاث، وأن يكون لدى المرشح خبرة عملية في الجودة ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وسعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب.

وأضاف: "على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط: "https://services.kfu.edu.sa/Contractor"؛ وذلك اعتباراً من اليوم 24/ 3/ 1439هـ وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت بتاريخ 28/ 3/ 1439هـ؛ علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية، مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وظائف مؤقتة للسعوديين من حملة الماجستير في جامعة الملك فيصل
سبق

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لحملة درجة الماجستير من المواطنين السعوديين "رجال ونساء"؛ للاستعانة بهم في وظائف مؤقتة وفق تخصصات ماجستير إدارة أعمال.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أنه يشترط للتقديم أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة مرموقة في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل أن يكون من خريجي برنامج خادم الحرمين الشرفين للابتعاث، وأن يكون لدى المرشح خبرة عملية في الجودة ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وسعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب.

وأضاف: "على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط: "https://services.kfu.edu.sa/Contractor"؛ وذلك اعتباراً من اليوم 24/ 3/ 1439هـ وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت بتاريخ 28/ 3/ 1439هـ؛ علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية، مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
11:17 AM

وظائف مؤقتة للسعوديين من حملة الماجستير في جامعة الملك فيصل

اعتباراً من اليوم وحتى 28 من الشهر الجاري وبتخصصات إدارة أعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
9
4,802

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لحملة درجة الماجستير من المواطنين السعوديين "رجال ونساء"؛ للاستعانة بهم في وظائف مؤقتة وفق تخصصات ماجستير إدارة أعمال.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أنه يشترط للتقديم أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة مرموقة في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل أن يكون من خريجي برنامج خادم الحرمين الشرفين للابتعاث، وأن يكون لدى المرشح خبرة عملية في الجودة ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وسعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب.

وأضاف: "على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط: "https://services.kfu.edu.sa/Contractor"؛ وذلك اعتباراً من اليوم 24/ 3/ 1439هـ وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت بتاريخ 28/ 3/ 1439هـ؛ علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية، مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق".

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,297
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,791
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,860
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,662

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

صالح السعيد
بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة