في الدواسر.. أمير الرياض يترأس المجلسين المحلي والبلدي ويلتقي الأهالي

قال: سعيد بأن أكون في هذه المحافظة.. وأعتبرها درعًا من دروع الوطن

تصوير- محمد آل مسحل:

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بزيارة تفقدية إلى محافظة وادي الدواسر؛ حيث كان في استقباله بمطار المحافظة محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود ومحافظ السليل ثامر بن عبدالله الشتوي، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والأعيان.

‫وتوجه أمير المنطقة لمقر المحافظة؛ حيث الْتقى رؤساء وقضاة المحاكم ورؤساء المراكز، ثم عقد اجتماعًا بأعضاء المجالس البلدية والمحلية والغرفة التجارية، بقاعة الملك عبدالله للاجتماعات، لمناقشة جداول الأعمال التي تتضمن احتياجات المحافظة حسب الأولوية، والاطلاع على العوائق التي تواجه المشروعات، واستمع من أعضاء المجالس إلى المرئيات والحلول والتطلعات، وما اتخذ بشأنها.

‫وفي حديثه للصحفيين، قال الأمير "فيصل": أنا سعيد أن أكون في محافظة وادي الدواسر وأعتبرها درعًا من دروع المملكة، هذه المحافظة ذات أهمية كبيرة جدًّا، لها دور كبير في التنمية وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار والتوجه السليم، وهم قادرون على تفعيل هذه النواحي، وهذه الأفكار وهذه الرؤى؛ لأن أبناءها أقدر وأقوى على تنفيذ تلك التوجهات، وهذه توجيهات القيادة، ونرجو أن نوفق معهم إلى تحقيق أفضل السبل لهذه المحافظة وأبنائها.

‫وعن أثر البُعد الجغرافي عن مدينة الرياض وأثره على مشاريع التنمية بين أمير المنطقة: كنت هنا منذ عامين، والوضع مطمئن، هناك أشياء نُفّذت في السابق، ومشاريع انتهت واكتملت، وأخرى تحت التنفيذ، وأخرى متعثرة ومتأخرة، واجتماعنا هذا لمناقشة الأسباب التي أدت لهذا التأخر وهذا التعثر، ووصينا بالعلاج الناجع لهذه النواحي، وطلبنا تقارير سترد وسنلتقي مع هؤلاء الإخوان لبحث هذه الأمور.

‫وعن طلب الأهالي برفع مستوى البلدي، أضاف: من التقصي لهذا الموضوع وجدت أن هناك دراسات سترد قريبا منتهية من الجهات العليا نحو هذه الفئات للبلديات وهذه الأعمال التي يجب أن تؤسس عليها البلديات وستكون هذه الأشياء التي ستردنا هي العلاج الناجع لهذا الأمر.

وعن بقية الخدمات والاحتياجات الأساسية بين أمير المنطقة أن الاحتياج موجود، والحاجة لها موجودة، والمحافظة تطلب هذه الأمور، المياه لا بد أن ننظر لها بشكل جدي وسريع وستنتهي في القريب العاجل.

‫وتوجّه أمير الرياض إلى ملتقى الأسر المنتجة ضمن فعاليات مهرجان ليالينا للسياحة، المقام خلال هذه الفترة بالمحافظة، وتجول داخل فعاليات الملتقى واستمع لتطلعاتهم ورؤاهم، ثم افتتح المعرض التوعوي الأول الذي ينظمه مستشفى وادي الدواسر العام بالتعاون مع وكالة الجامعة للفروع، ويتضمن عدة أجنحة توعوية.

ودشن حملة التبرع بالدم؛ مشيدًا بما شاهده من جهود لرفع مستوى الوعي.

‫ودشن الأمير "فيصل" مبنى فرع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، والذي تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة تقارب 10 ملايين ريال، ثم الْتقى أمير منطقة الرياض أهالي محافظة وادي الدواسر بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية، وتناول الجميع وجبة العشاء التي أقامها تكريمًا لأهالي المحافظة.