النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 394 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 421 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين

أكدت أن الحفاظ على موثوقية الخدمة على رأس أولويات "الشركة

أكدت شركة الكهرباء بخصوص تكرار انقطاع كهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة، التي تتغذى من شبكات هوائية، تعرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، وهو ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.

وأضافت في ردّها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "انقطاع كهرباء رميدة الطائف تتكرر والشركة تعتذر بسبب عطل": قد حضرت الفرق الفنية الميدانية على الفور إلى المكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.

وختمت حديثها مؤكدةً أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، وتهيب بكل المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين.

شركة الكهرباء الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين
سبق

أكدت شركة الكهرباء بخصوص تكرار انقطاع كهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة، التي تتغذى من شبكات هوائية، تعرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، وهو ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.

وأضافت في ردّها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "انقطاع كهرباء رميدة الطائف تتكرر والشركة تعتذر بسبب عطل": قد حضرت الفرق الفنية الميدانية على الفور إلى المكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.

وختمت حديثها مؤكدةً أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، وتهيب بكل المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:27 PM

"الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين

أكدت أن الحفاظ على موثوقية الخدمة على رأس أولويات "الشركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
515

أكدت شركة الكهرباء بخصوص تكرار انقطاع كهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة، التي تتغذى من شبكات هوائية، تعرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، وهو ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.

وأضافت في ردّها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "انقطاع كهرباء رميدة الطائف تتكرر والشركة تعتذر بسبب عطل": قد حضرت الفرق الفنية الميدانية على الفور إلى المكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.

وختمت حديثها مؤكدةً أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، وتهيب بكل المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,202
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,201

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة