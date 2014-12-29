كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 431 وفاة بالفيروس بالبرازيل و61 حالة بمصر

كوريا الجنوبية تسجل 1.046 إصابة جديدة و27 في الصين

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين إنها سجلت 20548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 ملايين إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقًا لبيانات الوزارة.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 61 حالة وفاة؛ وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 421 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 110436 حالة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 133900 حالة؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7466 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 1.046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 58.725.

وأبلغ المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، عن تسجيل 40 وفاة جديدة من الفيروس كأعلى رقم قياسي في تاريخ كورونا في كوريا؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 859 وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أمس.

وأضافت اللجنة في نشرتها الإلكترونية اليومية، أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين، إلى 87003؛ بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.