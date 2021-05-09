النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تكثف جولاتها على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس والحلويات.. وتدعو لتجنب أوقات الذروة

للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها وضبط المخالفات التجارية ومراقبة العروض التسويقية

تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، والتي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، والتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتحثّ وزارة التجارة عموم المستهلكين على التسوق لمستلزمات عيد الفطر المبارك في أوقات مختلفة لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

كما تؤكد الوزارة أن التسوق في أوقات مختلفة "خارج وقت الذروة" يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة "الكاشير"، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، لاسيما أن الوزارة قد وجهت المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.


ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تكثف جولاتها على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس والحلويات.. وتدعو لتجنب أوقات الذروة
سبق

تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، والتي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، والتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتحثّ وزارة التجارة عموم المستهلكين على التسوق لمستلزمات عيد الفطر المبارك في أوقات مختلفة لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

كما تؤكد الوزارة أن التسوق في أوقات مختلفة "خارج وقت الذروة" يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة "الكاشير"، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، لاسيما أن الوزارة قد وجهت المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.


ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
07:35 PM

"التجارة" تكثف جولاتها على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس والحلويات.. وتدعو لتجنب أوقات الذروة

للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها وضبط المخالفات التجارية ومراقبة العروض التسويقية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
563

تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، والتي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، والتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتحثّ وزارة التجارة عموم المستهلكين على التسوق لمستلزمات عيد الفطر المبارك في أوقات مختلفة لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

كما تؤكد الوزارة أن التسوق في أوقات مختلفة "خارج وقت الذروة" يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة "الكاشير"، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، لاسيما أن الوزارة قد وجهت المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.


ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,103
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,955

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة