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صاحبة مقطع الاحتفال بزواج زوجها من أخرى تكشف السبب وتوجِّه رسالة له

"أم عمر" حرصت على أن يشارك أطفالها فرحة أبيهم.. وأهدته عبوة عسل فاخرة

كشفت "أم عمر"، صاحبة مقطع "مواطنة تحتفل بزواج زوجها من امرأة أخرى"، عن سبب احتفالها، مؤكدة رضاها ومباركتها وقبولها بهذا الزواج، وأنها كانت تخطط لذلك منذ 4 سنوات، وتهيئ نفسها لتقبُّل هذا القرار.

وفي التفاصيل، قالت "أم عمر" لبرنامج "سيدتي" على قناة روتانا خليجية: زوجي يقيم في مكان عمله، وأنا أسكن بالمدينة المنورة، ولا أستطيع الذهاب لمكان عمله، ولنا على هذه الحال أكثر من 6 سنوات، فكان هذا الخيار والقرار بدعمه وتشجيعه على الزواج الثاني من امرأة أخرى.

ولفتت إلى أنها حرصت على أن يشارك أطفالها في فرحة زواج أبيهم من خلال مقطع الفيديو؛ فهم سيكونون مستقبلاً جزءًا من أسرة ثانية لوالدهم، تشاركهم حياتهم، وسيكونون عزوة لهم، وكذلك حماية لهم من مشاعر الحقد والضغينة والبغضاء، ومشاكل ومشاعر سلبية نحن في غنى عنها.

وعن هديتها لزوجها أضافت "أم عمر": إن هديتي لزوجي أولاً القبول والرضا والمباركة بزواجه الثاني، إضافة إلى أنني قدمتُ له عبوة عسل فاخر لتكون حياتنا الأسرية والزوجية المقبلة عسلاً على عسل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاحبة مقطع الاحتفال بزواج زوجها من أخرى تكشف السبب وتوجِّه رسالة له
سبق

كشفت "أم عمر"، صاحبة مقطع "مواطنة تحتفل بزواج زوجها من امرأة أخرى"، عن سبب احتفالها، مؤكدة رضاها ومباركتها وقبولها بهذا الزواج، وأنها كانت تخطط لذلك منذ 4 سنوات، وتهيئ نفسها لتقبُّل هذا القرار.

وفي التفاصيل، قالت "أم عمر" لبرنامج "سيدتي" على قناة روتانا خليجية: زوجي يقيم في مكان عمله، وأنا أسكن بالمدينة المنورة، ولا أستطيع الذهاب لمكان عمله، ولنا على هذه الحال أكثر من 6 سنوات، فكان هذا الخيار والقرار بدعمه وتشجيعه على الزواج الثاني من امرأة أخرى.

ولفتت إلى أنها حرصت على أن يشارك أطفالها في فرحة زواج أبيهم من خلال مقطع الفيديو؛ فهم سيكونون مستقبلاً جزءًا من أسرة ثانية لوالدهم، تشاركهم حياتهم، وسيكونون عزوة لهم، وكذلك حماية لهم من مشاعر الحقد والضغينة والبغضاء، ومشاكل ومشاعر سلبية نحن في غنى عنها.

وعن هديتها لزوجها أضافت "أم عمر": إن هديتي لزوجي أولاً القبول والرضا والمباركة بزواجه الثاني، إضافة إلى أنني قدمتُ له عبوة عسل فاخر لتكون حياتنا الأسرية والزوجية المقبلة عسلاً على عسل.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:14 AM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:52 AM

صاحبة مقطع الاحتفال بزواج زوجها من أخرى تكشف السبب وتوجِّه رسالة له

"أم عمر" حرصت على أن يشارك أطفالها فرحة أبيهم.. وأهدته عبوة عسل فاخرة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,388

كشفت "أم عمر"، صاحبة مقطع "مواطنة تحتفل بزواج زوجها من امرأة أخرى"، عن سبب احتفالها، مؤكدة رضاها ومباركتها وقبولها بهذا الزواج، وأنها كانت تخطط لذلك منذ 4 سنوات، وتهيئ نفسها لتقبُّل هذا القرار.

وفي التفاصيل، قالت "أم عمر" لبرنامج "سيدتي" على قناة روتانا خليجية: زوجي يقيم في مكان عمله، وأنا أسكن بالمدينة المنورة، ولا أستطيع الذهاب لمكان عمله، ولنا على هذه الحال أكثر من 6 سنوات، فكان هذا الخيار والقرار بدعمه وتشجيعه على الزواج الثاني من امرأة أخرى.

ولفتت إلى أنها حرصت على أن يشارك أطفالها في فرحة زواج أبيهم من خلال مقطع الفيديو؛ فهم سيكونون مستقبلاً جزءًا من أسرة ثانية لوالدهم، تشاركهم حياتهم، وسيكونون عزوة لهم، وكذلك حماية لهم من مشاعر الحقد والضغينة والبغضاء، ومشاكل ومشاعر سلبية نحن في غنى عنها.

وعن هديتها لزوجها أضافت "أم عمر": إن هديتي لزوجي أولاً القبول والرضا والمباركة بزواجه الثاني، إضافة إلى أنني قدمتُ له عبوة عسل فاخر لتكون حياتنا الأسرية والزوجية المقبلة عسلاً على عسل.

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