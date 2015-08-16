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شكوى سيدة ومقطع فيديو يغلقان 6 فروع لـ"مطعم شهير" بمكة

حشرة وجدت بداخل إحدى وجباته و"صحة البيئة" باشرت الواقعة

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو أظهر سيدة وهي تتذمر من وجود حشرة في وجبة غداء أخذتها سيدة من مطعم شهير بمكة المكرمة، وأغلقت الموقع، وطبقت العقوبات بحقه.

وتفصيلاً، قالت الأمانة في ردها على "سبق": "نفيدكم بأن الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تم رصده قبل ثمانية أيام، والمشار فيه إلى شكوى السيدة من وجود حشرة في الطعام".

وأضافت: "باشرت الفرق الرقابية الموقع، فور ورود البلاغ بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠هـ حيث تم ملاحظة وجود مقر رئيس للمطعم يتم فيه الطبخ والتحضير والتوزيع على جميع فروع المطعم بمكة المكرمة في بيئة غير مهيأة وتفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية".

وأردفت: "جرى على الفور إغلاق مقر التحضير وجميع فروع المطعم والبالغ عددها 6 فروع بمكة المكرمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، ولن يتم السماح بممارسة النشاط مره أخرى إلا بعد تصحيح وضع موقع التحضير بالكامل".

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شكوى سيدة ومقطع فيديو يغلقان 6 فروع لـ"مطعم شهير" بمكة
سبق

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو أظهر سيدة وهي تتذمر من وجود حشرة في وجبة غداء أخذتها سيدة من مطعم شهير بمكة المكرمة، وأغلقت الموقع، وطبقت العقوبات بحقه.

وتفصيلاً، قالت الأمانة في ردها على "سبق": "نفيدكم بأن الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تم رصده قبل ثمانية أيام، والمشار فيه إلى شكوى السيدة من وجود حشرة في الطعام".

وأضافت: "باشرت الفرق الرقابية الموقع، فور ورود البلاغ بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠هـ حيث تم ملاحظة وجود مقر رئيس للمطعم يتم فيه الطبخ والتحضير والتوزيع على جميع فروع المطعم بمكة المكرمة في بيئة غير مهيأة وتفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية".

وأردفت: "جرى على الفور إغلاق مقر التحضير وجميع فروع المطعم والبالغ عددها 6 فروع بمكة المكرمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، ولن يتم السماح بممارسة النشاط مره أخرى إلا بعد تصحيح وضع موقع التحضير بالكامل".

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
10:48 PM

شكوى سيدة ومقطع فيديو يغلقان 6 فروع لـ"مطعم شهير" بمكة

حشرة وجدت بداخل إحدى وجباته و"صحة البيئة" باشرت الواقعة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
17
31,489

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو أظهر سيدة وهي تتذمر من وجود حشرة في وجبة غداء أخذتها سيدة من مطعم شهير بمكة المكرمة، وأغلقت الموقع، وطبقت العقوبات بحقه.

وتفصيلاً، قالت الأمانة في ردها على "سبق": "نفيدكم بأن الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تم رصده قبل ثمانية أيام، والمشار فيه إلى شكوى السيدة من وجود حشرة في الطعام".

وأضافت: "باشرت الفرق الرقابية الموقع، فور ورود البلاغ بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠هـ حيث تم ملاحظة وجود مقر رئيس للمطعم يتم فيه الطبخ والتحضير والتوزيع على جميع فروع المطعم بمكة المكرمة في بيئة غير مهيأة وتفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية".

وأردفت: "جرى على الفور إغلاق مقر التحضير وجميع فروع المطعم والبالغ عددها 6 فروع بمكة المكرمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، ولن يتم السماح بممارسة النشاط مره أخرى إلا بعد تصحيح وضع موقع التحضير بالكامل".

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