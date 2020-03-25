فيروس كورونا يضرب ولي عهد بريطانيا

المملكة المتحدة شهدت أمس أكبر ارتفاع يومي

قالت "رويترز"، اليوم، إن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز؛ أُصيب بفيروس كورونا.



تفصيلاً أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وذكر القصر الملكي البريطاني أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.



وأشار القصر الملكي أن الأمير تشارلز متواجد في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها بالسلبي.



وأصدر القصر بيانا جاء فيه التالي: "أجرى ولي العهد الأمير تشارلز فحصا لكشف إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه إيجابي وبعد الفحص الصحي تبين أن لديه أعراضا خفيفة".



وأضاف البيان قائلا: "زوجة الأمير الدوقة كورنوال جاءت نتيجتها سلبية وهما في عزلة في قصرهما في اسكتلندا".

وكانت المملكة المتحدة قد شهدت، أمس، أكبر ارتفاع يومي لها في وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفي 87 حالة؛ من ضمنها 21 في المستشفى نفسه.



وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 26 % تقريباً خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصاً.