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بلا نظام غذائي أو رياضة.. دراسة حديثة تكشف عن علاج فريد للسمنة!

تجربة طُبّقت على 25 مريضاً في أمريكا والباحثون يستعدون للتوسع

أكّدت دراسة حديثة، إمكانية علاج السمنة دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، وذلك عن طريق إيقاف ما يُسمى بـ"هرمون الجوع".

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فقد أجرى الدراسة أطباءٌ في مستشفى سانت ماري بلندن، بالتعاون مع باحثين من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية.

وأجرى فريق الدراسة تجربة على 25 مريضاً بالسمنة في الولايات المتحدة، خضعوا جميعاً لعملية جراحية تسمّى "الانصمام البدني" يتم فيها إيقاف هرمون الغريلين الذي يطلق عليه "هرمون الجوع"، بحسب "الشرق الأوسط".

وتتضمن العملية، التي تُجرى تحت تأثير التخدير الموضعي، قطعاً صغيراً في الفخذ أو الرسغ وتمرير أنبوب مجوف عبر الأوعية الدموية، يتم عن طريقه ترسيب حبيبات مجهرية في الشريان الذي يخدم الجزء العلوي من المعدة مما يؤدي إلى منع إنتاج الغريلين.

ووجدت الدراسة أن المشاركين فقدوا في المتوسط ما يقرب من عشرة في المائة من أوزانهم بعد العملية.

ويستعد الباحثون في الوقت الحالي لإجراء تجربة أكثر اتساعاً في بريطانيا، تشمل 80 مريضاً بالسمنة، بعدما تلقى فريق الدراسة تمويلاً مقداره 1.2 مليون جنيه إسترليني من المعهد الوطني لأبحاث الصحة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويقول الفريق، إن السرعة الكبيرة لهذه الطريقة وتكلفتها المنخفضة ستمكنان أكبر عدد من الناس من التعافي من السمنة والمشكلات الصحية الناتجة عنها مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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بلا نظام غذائي أو رياضة.. دراسة حديثة تكشف عن علاج فريد للسمنة!
سبق

أكّدت دراسة حديثة، إمكانية علاج السمنة دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، وذلك عن طريق إيقاف ما يُسمى بـ"هرمون الجوع".

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فقد أجرى الدراسة أطباءٌ في مستشفى سانت ماري بلندن، بالتعاون مع باحثين من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية.

وأجرى فريق الدراسة تجربة على 25 مريضاً بالسمنة في الولايات المتحدة، خضعوا جميعاً لعملية جراحية تسمّى "الانصمام البدني" يتم فيها إيقاف هرمون الغريلين الذي يطلق عليه "هرمون الجوع"، بحسب "الشرق الأوسط".

وتتضمن العملية، التي تُجرى تحت تأثير التخدير الموضعي، قطعاً صغيراً في الفخذ أو الرسغ وتمرير أنبوب مجوف عبر الأوعية الدموية، يتم عن طريقه ترسيب حبيبات مجهرية في الشريان الذي يخدم الجزء العلوي من المعدة مما يؤدي إلى منع إنتاج الغريلين.

ووجدت الدراسة أن المشاركين فقدوا في المتوسط ما يقرب من عشرة في المائة من أوزانهم بعد العملية.

ويستعد الباحثون في الوقت الحالي لإجراء تجربة أكثر اتساعاً في بريطانيا، تشمل 80 مريضاً بالسمنة، بعدما تلقى فريق الدراسة تمويلاً مقداره 1.2 مليون جنيه إسترليني من المعهد الوطني لأبحاث الصحة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويقول الفريق، إن السرعة الكبيرة لهذه الطريقة وتكلفتها المنخفضة ستمكنان أكبر عدد من الناس من التعافي من السمنة والمشكلات الصحية الناتجة عنها مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
12:14 PM

بلا نظام غذائي أو رياضة.. دراسة حديثة تكشف عن علاج فريد للسمنة!

تجربة طُبّقت على 25 مريضاً في أمريكا والباحثون يستعدون للتوسع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت دراسة حديثة، إمكانية علاج السمنة دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، وذلك عن طريق إيقاف ما يُسمى بـ"هرمون الجوع".

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فقد أجرى الدراسة أطباءٌ في مستشفى سانت ماري بلندن، بالتعاون مع باحثين من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية.

وأجرى فريق الدراسة تجربة على 25 مريضاً بالسمنة في الولايات المتحدة، خضعوا جميعاً لعملية جراحية تسمّى "الانصمام البدني" يتم فيها إيقاف هرمون الغريلين الذي يطلق عليه "هرمون الجوع"، بحسب "الشرق الأوسط".

وتتضمن العملية، التي تُجرى تحت تأثير التخدير الموضعي، قطعاً صغيراً في الفخذ أو الرسغ وتمرير أنبوب مجوف عبر الأوعية الدموية، يتم عن طريقه ترسيب حبيبات مجهرية في الشريان الذي يخدم الجزء العلوي من المعدة مما يؤدي إلى منع إنتاج الغريلين.

ووجدت الدراسة أن المشاركين فقدوا في المتوسط ما يقرب من عشرة في المائة من أوزانهم بعد العملية.

ويستعد الباحثون في الوقت الحالي لإجراء تجربة أكثر اتساعاً في بريطانيا، تشمل 80 مريضاً بالسمنة، بعدما تلقى فريق الدراسة تمويلاً مقداره 1.2 مليون جنيه إسترليني من المعهد الوطني لأبحاث الصحة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويقول الفريق، إن السرعة الكبيرة لهذه الطريقة وتكلفتها المنخفضة ستمكنان أكبر عدد من الناس من التعافي من السمنة والمشكلات الصحية الناتجة عنها مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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