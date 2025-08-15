النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

من الإمارات والسودان.. آخر ارقام سجلتها "الجائحة"

أبوظبي تعلن أن مجموع الإصابات وصل إلى 64,102

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,102 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 361 وفاة، مشيرة إلى شفاء 98 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,571 حالة.

من ناحية أخرى، سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 3 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12211 حالة، بينها 796 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6340 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
من الإمارات والسودان.. آخر ارقام سجلتها "الجائحة"
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,102 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 361 وفاة، مشيرة إلى شفاء 98 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,571 حالة.

من ناحية أخرى، سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 3 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12211 حالة، بينها 796 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6340 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
02:32 PM

من الإمارات والسودان.. آخر ارقام سجلتها "الجائحة"

أبوظبي تعلن أن مجموع الإصابات وصل إلى 64,102

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
946

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,102 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 361 وفاة، مشيرة إلى شفاء 98 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,571 حالة.

من ناحية أخرى، سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 3 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12211 حالة، بينها 796 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6340 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,926
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,275
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة