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مؤسسة "حماية" الإماراتية: 270 قضية أسرية بينها رجال تعرضوا للضرب من زوجاتهم!

حل 85% منها بطرق ودية بعيدًا عن الشرطة.. بينها 95 حالة عنف أسري خلال "كورونا"

تعاملت مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان "حماية"، خلال السنوات الثلاث الماضية مع 270 قضية أسرية تنوعت بين عنف جسدي ولفظي وتحرش جنسي.

وقالت رئيس المؤسسة عزة بنت راشد النعيمي: إن قضايا العنف الأسري كانت الأكثر من ضمن 95 حالة تعاملت معها المؤسسة في فترة أزمة كورونا خلال العام الجاري؛ منها زوجة منعت زوجها من رؤية طفلهما بعد انفصالهما؛ رغم قرار المحكمة بأحقية رؤيته، وتمت متابعة الحالة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين حتى يتمكن الأب من رؤية طفله.

وبحسب "روسيا اليوم" تعاملت المؤسسة مع 270 حالة وقضية أسرية، منذ إنشائها في 2017، وتم حل 85% منها بطرق ودية بعيدًا عن مراكز الشرطة وقاعات المحاكم؛ حفاظًا على كيان الأسرة وتعزيز الترابط الأسري.

وبلغت نسبة الخلافات الزوجية 35%، والحالات التي تخص الأطفال 30%، وأخرى تركزت على قضايا تمت إحالتها إلى القضاء والشرطة، منها حالات لأزواج تعرضوا للتعنيف والضرب من قِبَل زوجاتهم.

الإمارات

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مؤسسة "حماية" الإماراتية: 270 قضية أسرية بينها رجال تعرضوا للضرب من زوجاتهم!
سبق

تعاملت مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان "حماية"، خلال السنوات الثلاث الماضية مع 270 قضية أسرية تنوعت بين عنف جسدي ولفظي وتحرش جنسي.

وقالت رئيس المؤسسة عزة بنت راشد النعيمي: إن قضايا العنف الأسري كانت الأكثر من ضمن 95 حالة تعاملت معها المؤسسة في فترة أزمة كورونا خلال العام الجاري؛ منها زوجة منعت زوجها من رؤية طفلهما بعد انفصالهما؛ رغم قرار المحكمة بأحقية رؤيته، وتمت متابعة الحالة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين حتى يتمكن الأب من رؤية طفله.

وبحسب "روسيا اليوم" تعاملت المؤسسة مع 270 حالة وقضية أسرية، منذ إنشائها في 2017، وتم حل 85% منها بطرق ودية بعيدًا عن مراكز الشرطة وقاعات المحاكم؛ حفاظًا على كيان الأسرة وتعزيز الترابط الأسري.

وبلغت نسبة الخلافات الزوجية 35%، والحالات التي تخص الأطفال 30%، وأخرى تركزت على قضايا تمت إحالتها إلى القضاء والشرطة، منها حالات لأزواج تعرضوا للتعنيف والضرب من قِبَل زوجاتهم.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
10:51 AM

مؤسسة "حماية" الإماراتية: 270 قضية أسرية بينها رجال تعرضوا للضرب من زوجاتهم!

حل 85% منها بطرق ودية بعيدًا عن الشرطة.. بينها 95 حالة عنف أسري خلال "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعاملت مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان "حماية"، خلال السنوات الثلاث الماضية مع 270 قضية أسرية تنوعت بين عنف جسدي ولفظي وتحرش جنسي.

وقالت رئيس المؤسسة عزة بنت راشد النعيمي: إن قضايا العنف الأسري كانت الأكثر من ضمن 95 حالة تعاملت معها المؤسسة في فترة أزمة كورونا خلال العام الجاري؛ منها زوجة منعت زوجها من رؤية طفلهما بعد انفصالهما؛ رغم قرار المحكمة بأحقية رؤيته، وتمت متابعة الحالة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين حتى يتمكن الأب من رؤية طفله.

وبحسب "روسيا اليوم" تعاملت المؤسسة مع 270 حالة وقضية أسرية، منذ إنشائها في 2017، وتم حل 85% منها بطرق ودية بعيدًا عن مراكز الشرطة وقاعات المحاكم؛ حفاظًا على كيان الأسرة وتعزيز الترابط الأسري.

وبلغت نسبة الخلافات الزوجية 35%، والحالات التي تخص الأطفال 30%، وأخرى تركزت على قضايا تمت إحالتها إلى القضاء والشرطة، منها حالات لأزواج تعرضوا للتعنيف والضرب من قِبَل زوجاتهم.

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