النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بدر بن سعود آل سعود" مساعدًا لقائد "قوة المسجد الحرام"

بقرار من مدير الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعدًا لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم.

وأعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ولمساعده لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، على الثقة، مؤملًا بأن يوفق في خدمة ضيوف الرحمن بما يهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة ويحقّق تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

يذكر أن "العميد آل سعود" عمل لسنوات في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم قبل أن يعود إليها مساعدًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بدر بن سعود آل سعود" مساعدًا لقائد "قوة المسجد الحرام"
سبق

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعدًا لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم.

وأعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ولمساعده لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، على الثقة، مؤملًا بأن يوفق في خدمة ضيوف الرحمن بما يهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة ويحقّق تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

يذكر أن "العميد آل سعود" عمل لسنوات في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم قبل أن يعود إليها مساعدًا.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:34 PM

"بدر بن سعود آل سعود" مساعدًا لقائد "قوة المسجد الحرام"

بقرار من مدير الأمن العام

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
4
41,417

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعدًا لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم.

وأعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ولمساعده لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، على الثقة، مؤملًا بأن يوفق في خدمة ضيوف الرحمن بما يهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة ويحقّق تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

يذكر أن "العميد آل سعود" عمل لسنوات في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم قبل أن يعود إليها مساعدًا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,978
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,802
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,550
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,678

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة