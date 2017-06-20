"بدر بن سعود آل سعود" مساعدًا لقائد "قوة المسجد الحرام"

بقرار من مدير الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعدًا لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم.

وأعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ولمساعده لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، على الثقة، مؤملًا بأن يوفق في خدمة ضيوف الرحمن بما يهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة ويحقّق تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

يذكر أن "العميد آل سعود" عمل لسنوات في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم قبل أن يعود إليها مساعدًا.