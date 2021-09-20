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شاهد.. مراهقون يتسببون في إصابة عامل محطة وقود.. والأمن يضبطهم

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على ٤ مراهقين أقدموا على سرقة محل تموينات في حي الوادي، وهربوا بعد تعبئة مركبتهم بالوقود في حي طويق، وتَسَبّب هروبهم في إصابة عامل محطة الوقود بإصابات قوية نُقل على إثرها للمستشفى.
وكشفت معلومات حصلت عليها "سبق"، أن المراهقين كانوا في حالة غير طبيعية؛ فيما لم تتجاوز قيمة مسروقاتهم من مركز التموينات ١٠٠ ريال.
وكان مقطع فيديو قد وثّق حادثة هروبهم من محطة الوقود وإصابة العامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مراهقون يتسببون في إصابة عامل محطة وقود.. والأمن يضبطهم
سبق

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على ٤ مراهقين أقدموا على سرقة محل تموينات في حي الوادي، وهربوا بعد تعبئة مركبتهم بالوقود في حي طويق، وتَسَبّب هروبهم في إصابة عامل محطة الوقود بإصابات قوية نُقل على إثرها للمستشفى.
وكشفت معلومات حصلت عليها "سبق"، أن المراهقين كانوا في حالة غير طبيعية؛ فيما لم تتجاوز قيمة مسروقاتهم من مركز التموينات ١٠٠ ريال.
وكان مقطع فيديو قد وثّق حادثة هروبهم من محطة الوقود وإصابة العامل.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
05:22 PM

شاهد.. مراهقون يتسببون في إصابة عامل محطة وقود.. والأمن يضبطهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
6,494

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على ٤ مراهقين أقدموا على سرقة محل تموينات في حي الوادي، وهربوا بعد تعبئة مركبتهم بالوقود في حي طويق، وتَسَبّب هروبهم في إصابة عامل محطة الوقود بإصابات قوية نُقل على إثرها للمستشفى.
وكشفت معلومات حصلت عليها "سبق"، أن المراهقين كانوا في حالة غير طبيعية؛ فيما لم تتجاوز قيمة مسروقاتهم من مركز التموينات ١٠٠ ريال.
وكان مقطع فيديو قد وثّق حادثة هروبهم من محطة الوقود وإصابة العامل.

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