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أسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز

نعت أسرة الربيعة، كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وتقدّمت أسرة الربيعة، بخالص العزاء لشقيق الفقيد الشيخ فوزان بن محمد الربيعة؛ وزوجة الفقيد، وأبنائه: عبدالله وعبدالرحمن ومحمد وفهد وخالد وعبدالإله وبدر وعمر، وبناته: الجوهرة ومنيرة ومشاعل ومضاوي.

وستتم الصلاة على المغفور له -بإذن الله- بعد صلاة العصر اليوم السبت، بمسجد الجوهرة البابطين -شمال الرياض- طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة الشمال، وسيكون العزاء بالمسجد والمقبرة إنفاذاً لوصية الفقيد.

ولتعزية الدكتور عبدالله الربيعة؛ على الهاتف رقم +966 11 207 4225.

من الساعة ٤ عصراً إلى ٩ مساءً أيام السبت والأحد والإثنين.

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أسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز
سبق

نعت أسرة الربيعة، كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وتقدّمت أسرة الربيعة، بخالص العزاء لشقيق الفقيد الشيخ فوزان بن محمد الربيعة؛ وزوجة الفقيد، وأبنائه: عبدالله وعبدالرحمن ومحمد وفهد وخالد وعبدالإله وبدر وعمر، وبناته: الجوهرة ومنيرة ومشاعل ومضاوي.

وستتم الصلاة على المغفور له -بإذن الله- بعد صلاة العصر اليوم السبت، بمسجد الجوهرة البابطين -شمال الرياض- طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة الشمال، وسيكون العزاء بالمسجد والمقبرة إنفاذاً لوصية الفقيد.

ولتعزية الدكتور عبدالله الربيعة؛ على الهاتف رقم +966 11 207 4225.

من الساعة ٤ عصراً إلى ٩ مساءً أيام السبت والأحد والإثنين.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
11:56 AM

أسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعت أسرة الربيعة، كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وتقدّمت أسرة الربيعة، بخالص العزاء لشقيق الفقيد الشيخ فوزان بن محمد الربيعة؛ وزوجة الفقيد، وأبنائه: عبدالله وعبدالرحمن ومحمد وفهد وخالد وعبدالإله وبدر وعمر، وبناته: الجوهرة ومنيرة ومشاعل ومضاوي.

وستتم الصلاة على المغفور له -بإذن الله- بعد صلاة العصر اليوم السبت، بمسجد الجوهرة البابطين -شمال الرياض- طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة الشمال، وسيكون العزاء بالمسجد والمقبرة إنفاذاً لوصية الفقيد.

ولتعزية الدكتور عبدالله الربيعة؛ على الهاتف رقم +966 11 207 4225.

من الساعة ٤ عصراً إلى ٩ مساءً أيام السبت والأحد والإثنين.

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