النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول 479917 حاجاً للمدينة المنوّرة

وفقاً للإحصائية اليومية لحركة القدوم والمغادرة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس 479917 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 279700 حاج، غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة، خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس 200192 حاجاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وصول 479917 حاجاً للمدينة المنوّرة
سبق

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس 479917 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 279700 حاج، غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة، خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس 200192 حاجاً.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
10:23 AM

وصول 479917 حاجاً للمدينة المنوّرة

وفقاً للإحصائية اليومية لحركة القدوم والمغادرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,134

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس 479917 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 279700 حاج، غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة، خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس 200192 حاجاً.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة