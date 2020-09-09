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السائق الخاص تَحَوّل لمعالج بالطب البديل.. الإطاحة بمقيم أعد منزله لممارسة الدجل بالطائف

المتحدث الإعلامي لشرطة مكة: اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم بالطائف أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، تَمَكّنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، (في العقد الخامس من العمر)، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل؛ من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضُبِط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.

وقال "الغامدي": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السائق الخاص تَحَوّل لمعالج بالطب البديل.. الإطاحة بمقيم أعد منزله لممارسة الدجل بالطائف
سبق

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم بالطائف أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، تَمَكّنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، (في العقد الخامس من العمر)، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل؛ من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضُبِط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.

وقال "الغامدي": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
12:29 PM

السائق الخاص تَحَوّل لمعالج بالطب البديل.. الإطاحة بمقيم أعد منزله لممارسة الدجل بالطائف

المتحدث الإعلامي لشرطة مكة: اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم بالطائف أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، تَمَكّنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، (في العقد الخامس من العمر)، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل؛ من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضُبِط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.

وقال "الغامدي": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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