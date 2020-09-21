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الإطاحة بـ3 متهمين امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت لتنفيذ عمليات "تهرُّب ضريبي"

نفَّذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرَيْن.. وضُبطت بحوزتهم بيانات المستفيدين

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه من خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين، مواطن ومقيمَيْن من الجنسية السورية، أحدهما بهوية زائر منتهية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم في إيهام أصحاب المنشآت والمؤسسات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تخفيض أو إزالة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحصول على بيانات الدخول الخاصة بهم بمقابل مادي، وصل لأكثر من نصف مليون ريال.

وأكد "الكريديس" أن المقبوض عليهم امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والمؤسسات، ونفّذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرين، مكنتهم من التأثير على حسابات المنشآت والمؤسسات المتعاونة معهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 19.394 ريالاً، وأربعة أجهزة جوال، تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهة المختصة.

وأكد حمود الحربي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه تم رصد تلك الحالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأمن العام لتحديد هوية المتلاعبين من منشآت ومؤسسات من أجل تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي؛ وذلك حرصًا على الأموال العامة من خلال الالتزام الضريبي، والحد من المخالفات، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية لدى الهيئة.

وأوضح "الحربي" أن الهيئة تستقبل جميع المخالفات، بما فيها التهرب الضريبي عبر الموقع الإلكتروني www.Gazt.gov.Sa ، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الذكية. مؤكدًا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تصرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، وذلك بنسبة 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بـ3 متهمين امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت لتنفيذ عمليات "تهرُّب ضريبي"
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه من خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين، مواطن ومقيمَيْن من الجنسية السورية، أحدهما بهوية زائر منتهية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم في إيهام أصحاب المنشآت والمؤسسات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تخفيض أو إزالة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحصول على بيانات الدخول الخاصة بهم بمقابل مادي، وصل لأكثر من نصف مليون ريال.

وأكد "الكريديس" أن المقبوض عليهم امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والمؤسسات، ونفّذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرين، مكنتهم من التأثير على حسابات المنشآت والمؤسسات المتعاونة معهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 19.394 ريالاً، وأربعة أجهزة جوال، تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهة المختصة.

وأكد حمود الحربي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه تم رصد تلك الحالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأمن العام لتحديد هوية المتلاعبين من منشآت ومؤسسات من أجل تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي؛ وذلك حرصًا على الأموال العامة من خلال الالتزام الضريبي، والحد من المخالفات، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية لدى الهيئة.

وأوضح "الحربي" أن الهيئة تستقبل جميع المخالفات، بما فيها التهرب الضريبي عبر الموقع الإلكتروني www.Gazt.gov.Sa ، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الذكية. مؤكدًا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تصرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، وذلك بنسبة 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:50 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
12:14 AM

الإطاحة بـ3 متهمين امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت لتنفيذ عمليات "تهرُّب ضريبي"

نفَّذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرَيْن.. وضُبطت بحوزتهم بيانات المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه من خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين، مواطن ومقيمَيْن من الجنسية السورية، أحدهما بهوية زائر منتهية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم في إيهام أصحاب المنشآت والمؤسسات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تخفيض أو إزالة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحصول على بيانات الدخول الخاصة بهم بمقابل مادي، وصل لأكثر من نصف مليون ريال.

وأكد "الكريديس" أن المقبوض عليهم امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والمؤسسات، ونفّذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرين، مكنتهم من التأثير على حسابات المنشآت والمؤسسات المتعاونة معهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 19.394 ريالاً، وأربعة أجهزة جوال، تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهة المختصة.

وأكد حمود الحربي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه تم رصد تلك الحالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأمن العام لتحديد هوية المتلاعبين من منشآت ومؤسسات من أجل تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي؛ وذلك حرصًا على الأموال العامة من خلال الالتزام الضريبي، والحد من المخالفات، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية لدى الهيئة.

وأوضح "الحربي" أن الهيئة تستقبل جميع المخالفات، بما فيها التهرب الضريبي عبر الموقع الإلكتروني www.Gazt.gov.Sa ، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الذكية. مؤكدًا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تصرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، وذلك بنسبة 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال.

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