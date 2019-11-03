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"تعليم مكة" يؤهل 33 مرشدًا طلابيًّا لمبادرة "متأهب"

لمساعد خريجي الثانوية لاختيار تخصصاتهم

دشّن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، مبادرة "تأهب"، والتي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد، وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، ويشارك فيها ثلاثة وثلاثون مرشدًا طلابيًّا؛ سعيًا من الإدارة لمساعد خريجي المرحلة الثانوية؛ لاختيار تخصصاتهم، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الرامية للاستثمار في الرأس مال البشري.
وقال الزهراني: إن هذا البرنامج التدريبي، يأتي ضمن مبادرة "متأهب" وهي عبارة عن إنشاء مجتمعات مهنية داخل وخارج المدرسة، تهتم بالتخطيط الوظيفي للطالب، وتهدف لتعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل المهني.
وأشار إلى أن المبادرة انطلقت في مرحلة إعدادها مع تعليم مكة، بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، واحتضنتها إدارة التوجيه والإرشاد.
وأضاف الدكتور الزهراني أن الهدف العام للبرنامج التدريبي؛ هو أن يكتسب المشارك القدرة على اتخاذ القرار المهني بأدوات علمية موثوقة بقياس الميول والقدرات، وربطها بإمكانات الطالب الواقعية، والتي تناسب المهنة التي تناسب ميوله وقدراته ومعرفة الفرص التعليمية المناسبة له.

تعليم مكة المكرمة مبادرة متأهب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم مكة" يؤهل 33 مرشدًا طلابيًّا لمبادرة "متأهب"
سبق

دشّن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، مبادرة "تأهب"، والتي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد، وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، ويشارك فيها ثلاثة وثلاثون مرشدًا طلابيًّا؛ سعيًا من الإدارة لمساعد خريجي المرحلة الثانوية؛ لاختيار تخصصاتهم، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الرامية للاستثمار في الرأس مال البشري.
وقال الزهراني: إن هذا البرنامج التدريبي، يأتي ضمن مبادرة "متأهب" وهي عبارة عن إنشاء مجتمعات مهنية داخل وخارج المدرسة، تهتم بالتخطيط الوظيفي للطالب، وتهدف لتعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل المهني.
وأشار إلى أن المبادرة انطلقت في مرحلة إعدادها مع تعليم مكة، بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، واحتضنتها إدارة التوجيه والإرشاد.
وأضاف الدكتور الزهراني أن الهدف العام للبرنامج التدريبي؛ هو أن يكتسب المشارك القدرة على اتخاذ القرار المهني بأدوات علمية موثوقة بقياس الميول والقدرات، وربطها بإمكانات الطالب الواقعية، والتي تناسب المهنة التي تناسب ميوله وقدراته ومعرفة الفرص التعليمية المناسبة له.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:50 PM

"تعليم مكة" يؤهل 33 مرشدًا طلابيًّا لمبادرة "متأهب"

لمساعد خريجي الثانوية لاختيار تخصصاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشّن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، مبادرة "تأهب"، والتي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد، وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، ويشارك فيها ثلاثة وثلاثون مرشدًا طلابيًّا؛ سعيًا من الإدارة لمساعد خريجي المرحلة الثانوية؛ لاختيار تخصصاتهم، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الرامية للاستثمار في الرأس مال البشري.
وقال الزهراني: إن هذا البرنامج التدريبي، يأتي ضمن مبادرة "متأهب" وهي عبارة عن إنشاء مجتمعات مهنية داخل وخارج المدرسة، تهتم بالتخطيط الوظيفي للطالب، وتهدف لتعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل المهني.
وأشار إلى أن المبادرة انطلقت في مرحلة إعدادها مع تعليم مكة، بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، واحتضنتها إدارة التوجيه والإرشاد.
وأضاف الدكتور الزهراني أن الهدف العام للبرنامج التدريبي؛ هو أن يكتسب المشارك القدرة على اتخاذ القرار المهني بأدوات علمية موثوقة بقياس الميول والقدرات، وربطها بإمكانات الطالب الواقعية، والتي تناسب المهنة التي تناسب ميوله وقدراته ومعرفة الفرص التعليمية المناسبة له.

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