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"كورونا" يصيب وزير الدفاع التركي

"أكار" أشار إلى مواصلته للعمل

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم "الأحد"، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبين "أكار" عبر "تويتر"، أنه أجرى فحصًا لعدوى لـ"كوفيد-19" أعطى نتيجة إيجابية.

وقال: "لحسن الحظ أنا في حالة صحية جيدة، وأواصل القيام بعملي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس إصابته وزوجته أمينة بـ"كورونا".

تركيا فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد وزير الدفاع التركي

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"كورونا" يصيب وزير الدفاع التركي
سبق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم "الأحد"، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبين "أكار" عبر "تويتر"، أنه أجرى فحصًا لعدوى لـ"كوفيد-19" أعطى نتيجة إيجابية.

وقال: "لحسن الحظ أنا في حالة صحية جيدة، وأواصل القيام بعملي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس إصابته وزوجته أمينة بـ"كورونا".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:44 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
03:30 AM

"كورونا" يصيب وزير الدفاع التركي

"أكار" أشار إلى مواصلته للعمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم "الأحد"، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبين "أكار" عبر "تويتر"، أنه أجرى فحصًا لعدوى لـ"كوفيد-19" أعطى نتيجة إيجابية.

وقال: "لحسن الحظ أنا في حالة صحية جيدة، وأواصل القيام بعملي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس إصابته وزوجته أمينة بـ"كورونا".

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