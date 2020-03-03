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أغلقوا المحطة وذهبوا للصلاة وعادوا للمفاجأة .. هكذا انتحر وافد بفناء سكنه بشقراء

أبلغوا الأمن فوراً والذي باشر بدوره الحادث واستدعى الجهات ذات العلاقة للإجراءات

باشرت عصر أمس الجهات الأمنية بأشيقر- شمالي شقراء، حالة انتحار لوافد من الجنسية البنجالية في سكنه، وذلك بعد أن ربط حبلاً في عنقه، وعلّقه بعمود في فناء البيت.

في التفاصيل، عند رفع الأذان لصلاة العصر أغلق عمال إحدى محطات الوقود أبوابها لصلاة العصر وتوجهوا للمسجد القريب، وبعد الصلاة لم يجدوا زميلهم من الجنسية البنجالية والذي يبلغ من العمر ٣٠ عاماً.

وعندها توجّهوا إلى مقر سكنهم القريب منهم، ففوجئوا بوجوده منتحراً في فناء السكن، وذلك بعد قيامه بربط حبل حول عنقه، وتعليقه بعمود في جدار السور، وعلى الفور قام العمال بإبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة.

بدورها، قامت شرطة أشيقر بمباشرة الواقعة واستدعت الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

محافظة شقراء الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أغلقوا المحطة وذهبوا للصلاة وعادوا للمفاجأة .. هكذا انتحر وافد بفناء سكنه بشقراء
سبق

باشرت عصر أمس الجهات الأمنية بأشيقر- شمالي شقراء، حالة انتحار لوافد من الجنسية البنجالية في سكنه، وذلك بعد أن ربط حبلاً في عنقه، وعلّقه بعمود في فناء البيت.

في التفاصيل، عند رفع الأذان لصلاة العصر أغلق عمال إحدى محطات الوقود أبوابها لصلاة العصر وتوجهوا للمسجد القريب، وبعد الصلاة لم يجدوا زميلهم من الجنسية البنجالية والذي يبلغ من العمر ٣٠ عاماً.

وعندها توجّهوا إلى مقر سكنهم القريب منهم، ففوجئوا بوجوده منتحراً في فناء السكن، وذلك بعد قيامه بربط حبل حول عنقه، وتعليقه بعمود في جدار السور، وعلى الفور قام العمال بإبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة.

بدورها، قامت شرطة أشيقر بمباشرة الواقعة واستدعت الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:02 AM

أغلقوا المحطة وذهبوا للصلاة وعادوا للمفاجأة .. هكذا انتحر وافد بفناء سكنه بشقراء

أبلغوا الأمن فوراً والذي باشر بدوره الحادث واستدعى الجهات ذات العلاقة للإجراءات

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فلاح الجوفان - شقراء
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4,608

باشرت عصر أمس الجهات الأمنية بأشيقر- شمالي شقراء، حالة انتحار لوافد من الجنسية البنجالية في سكنه، وذلك بعد أن ربط حبلاً في عنقه، وعلّقه بعمود في فناء البيت.

في التفاصيل، عند رفع الأذان لصلاة العصر أغلق عمال إحدى محطات الوقود أبوابها لصلاة العصر وتوجهوا للمسجد القريب، وبعد الصلاة لم يجدوا زميلهم من الجنسية البنجالية والذي يبلغ من العمر ٣٠ عاماً.

وعندها توجّهوا إلى مقر سكنهم القريب منهم، ففوجئوا بوجوده منتحراً في فناء السكن، وذلك بعد قيامه بربط حبل حول عنقه، وتعليقه بعمود في جدار السور، وعلى الفور قام العمال بإبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة.

بدورها، قامت شرطة أشيقر بمباشرة الواقعة واستدعت الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

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