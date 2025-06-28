تقدم مرشحان للرئاسة والهيئة تمدد الفترة حتى الخميس المقبل

أزمة نادي النصر تنفرج

شهدت الساعات الأخيرة قبل قفل باب الترشح لرئاسة نادي النصر في آخر أيام المهلة الثالثة التي منحتها هيئة الرياضة مفاجأة سارة لجماهير العالمي، بتقديم مرشحين ملفي ترشحهما لرئاسة النادي، هما صالح الأطرم ونصر النصر.

حيث قدم المستشار القانوني صالح بن عبدالرحمن الأطرم أوراق ترشحه لرئاسة النادي قبل ساعتين من إغلاق المدة برفقة الأمير جلوي بن سعود، الذي تعهد بتقديم كافة الدعم له، ثم تبعه نصر النصر بتقديم أوراقه قبل نصف ساعة من إغلاق باب الترشح.

وتضم إدارة الأطرم التي تقدمت لخوض انتخابات نادي النصر عبدالعزيز العويسي نائباً وفي عضويتها تضم كلاً من: إبراهيم الحسينان ، محمد الخريجي، محمد المساعد.

بينما ضمت قائمة النصر لمجلس الإدارة سعد عبدالله نائباً للرئيس، وعضوية كل من: ضيف الله العتيبي، فايز العنزي، ومنير حجيج، وناصر الجنيدي.

وفي خطوة مفاجئة قررت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر حتى الساعة العاشرة من يوم الخميس المقبل، وذلك بناء على خطاب تلقته من لجنة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر بشأن طلب تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.