إسرائيل تسابق الزمن لبيع فائضها من لقاح "فايزر" قبل انتهاء صلاحيته

"هاآرتس" قدرت الكمية بمليون جرعة

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن إسرائيل تجري محادثات مع دول أخرى بشأن فائضها من جرعات لقاح فايزر للوقاية من "كوفيد-19"، والمقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية الشهر.

وقال مدير عام الوزارة هيزي ليفي لراديو "103 إف.إم": "نتفاوض مع دول أخرى، نتعامل مع هذا ليلًا ونهارًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن صلاحية الجرعات تنتهي في 31 يوليو (تموز)، وأن أي صفقة تحتاج إلى موافقة فايزر.





وأضاف "ليفي" أن مثل هذه الصفقة قد نوقشت مع بريطانيا الأسبوع الماضي لكن الاتفاق لم يتم.

من جهتها قدرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الجرعات بنحو مليون.

وفي الشهر الماضي رفض الفلسطينيون حوالي مليون جرعة من إسرائيل؛ بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.