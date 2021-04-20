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أمير الشرقية يقرر: لجنة للتأكد من إجراءات مكافحة "كورونا" بجامعة الإمام عبدالرحمن

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتشكيل لجنة من الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية؛ للتأكد من وضع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وشمل التوجيه الكريم رفع تقرير بشكل عاجل عن مدى ملاءمة الإجراءات الصحية المتبعة مع قرار إجراء الاختبارات حضوريًا بمقر الجامعة.

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أمير الشرقية يقرر: لجنة للتأكد من إجراءات مكافحة "كورونا" بجامعة الإمام عبدالرحمن
سبق

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتشكيل لجنة من الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية؛ للتأكد من وضع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وشمل التوجيه الكريم رفع تقرير بشكل عاجل عن مدى ملاءمة الإجراءات الصحية المتبعة مع قرار إجراء الاختبارات حضوريًا بمقر الجامعة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:28 PM

أمير الشرقية يقرر: لجنة للتأكد من إجراءات مكافحة "كورونا" بجامعة الإمام عبدالرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتشكيل لجنة من الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية؛ للتأكد من وضع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وشمل التوجيه الكريم رفع تقرير بشكل عاجل عن مدى ملاءمة الإجراءات الصحية المتبعة مع قرار إجراء الاختبارات حضوريًا بمقر الجامعة.

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