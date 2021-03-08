"الهنوف البقمي": مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية.. والقيادة منحتنا الثقة

أكدت أن المرأة شاركت في الخطوط الأولى للتصدي لفيروس "كورونا"

أعربت رئيسة البلدية النسائية بأمانة الطائف، المهندسة الهنوف البقمي، عن اعتزازها وتقديرها للدور والجهود التي تبذلها المرأة السعودية في رفد المسيرة التنموية للمملكة العربية السعودية بالإنجازات والنجاحات المتعددة، التي تعكس ما تلقاه من دعم واهتمام وثقة غالية من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.

وأوضحت: "لقد وجدنا مساندة ودعمًا مستمرًّا من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، اللذين أبديا حرصهما على تقدُّم أوجه الدعم للمرأة السعودية في مجال العمل، وهو ما جعلنا نواصل طريقنا نحو حصد المزيد من المنجزات على المستويَيْن الوطني والعربي. وإن ثمرات هذا الدعم اللامحدود أن المرأة السعودية كانت في الخطوط الأولى للتصدي لفيروس كورونا بكل شجاعة وتفانٍ".

وأشارت "البقمي" إلى أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يركز على أن المرأة في القيادة، ويأتي في وقت بلغت فيه المرأة السعودية مستويات عالية من الإنجاز والتقدُّم في مبدأ القيادة، وهو ما يعتبر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة التي تواصل السعودية تعزيز تحقيقه بتضافر وتعاون مختلف الجهات الرسمية والخاصة.

وأضافت المهندسة "الهنوف" بأن المرأة في القطاع البلدي قفزت قفزات نوعية بتغيير مفصلي في سبيل تمكين المرأة السعودية، وجعلها تمسك بزمام المناصب القيادية في القطاع البلدي عقب مشاركتها في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة؛ إذ تطورت منظومة المشاركة المجتمعية والوطنية للمرأة بأنها لم تقف عند المجالس البلدية، بل قفزت إلى صدارة تسلُّم قيادة المناصب في القطاع البلدي، الذي دفعها للمقدمة، وذلك بتعيين عدد من العاملات في القطاع البلدي رئيسات للبلديات الفرعية، وتولِّي مهام إدارات أخرى في القطاع البلدي.