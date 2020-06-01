النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الداير" ينتشل جثتي مواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان

‏جدد تحذيراته من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية

لقي شخصان مصرعهما غرقًا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

وتفصيلاً؛ تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير اليوم من انتشال جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لوادي القرحان قامت فرق الإنقاذ بالسير لمسافة تزيد على الكيلومتر من موقع الوصول وبرفقتها التجهيزات اللازمة.

وعند الوصول لموقع الحادث بدأت أعمال البحث في المستنقع المائي الذي تقدر مساحته ٣٠x١٠ متراً مربعاً تقريباً، وتمشيط المستنقع عن طريق غواصي الدفاع المدني، وتم انتشال جثتين لشخصين، حيث تم نقلهما لمستشفى بني مالك العام، واتضح بعد إجراءات الكشف الأولية وفاتهما بسبب غرقهما.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الداير" ينتشل جثتي مواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان
سبق

لقي شخصان مصرعهما غرقًا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

وتفصيلاً؛ تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير اليوم من انتشال جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لوادي القرحان قامت فرق الإنقاذ بالسير لمسافة تزيد على الكيلومتر من موقع الوصول وبرفقتها التجهيزات اللازمة.

وعند الوصول لموقع الحادث بدأت أعمال البحث في المستنقع المائي الذي تقدر مساحته ٣٠x١٠ متراً مربعاً تقريباً، وتمشيط المستنقع عن طريق غواصي الدفاع المدني، وتم انتشال جثتين لشخصين، حيث تم نقلهما لمستشفى بني مالك العام، واتضح بعد إجراءات الكشف الأولية وفاتهما بسبب غرقهما.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
06:58 PM

"مدني الداير" ينتشل جثتي مواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان

‏جدد تحذيراته من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
1
1,102

لقي شخصان مصرعهما غرقًا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

وتفصيلاً؛ تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير اليوم من انتشال جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لوادي القرحان قامت فرق الإنقاذ بالسير لمسافة تزيد على الكيلومتر من موقع الوصول وبرفقتها التجهيزات اللازمة.

وعند الوصول لموقع الحادث بدأت أعمال البحث في المستنقع المائي الذي تقدر مساحته ٣٠x١٠ متراً مربعاً تقريباً، وتمشيط المستنقع عن طريق غواصي الدفاع المدني، وتم انتشال جثتين لشخصين، حيث تم نقلهما لمستشفى بني مالك العام، واتضح بعد إجراءات الكشف الأولية وفاتهما بسبب غرقهما.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,066
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,034
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,796

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة